Onkoloji ve beslenme uzmanları, kabukların içerdikleri bileşenler sayesinde meyvenin suyundan daha yoğun bir antioksidan kapasitesine sahip olduğuna dikkat çekti.

Modern tıbbın ve beslenme biliminin odağında yer alan "sıfır atık" felsefesi, meyve kabuklarının sağlığa olan etkilerini yeniden gündeme taşıdı.

Yıllarca sadece aroma verici olarak kullanılan limon kabuklarının, aslında vücuttaki enflamasyonu durdurabilecek güçte bileşikler barındırdığı bilimsel olarak saptandı.

BİLİMSEL VERİLER NE DİYOR?

Yapılan araştırmalar, limon kabuğunun meyve suyuna kıyasla 5 ila 10 kat daha fazla vitamin barındırdığını ortaya koydu. Özellikle kabukta yoğunlaşan salvestrol Q40 ve limonen maddelerinin, vücuttaki hasarlı hücrelerle mücadelede kritik rol oynadığı gözlemlendi.

Purdue Üniversitesi tarafından yürütülen bir çalışmada, limon kabuğunda bulunan flavonoidlerin kolesterol seviyelerini dengelediği ve damar sertliğini önlemede etkin olduğu kaydedildi.

UZMANLARDAN HAYATİ UYARILAR

Konuyla ilgili görüşlerini bildiren uzmanlar, limon kabuğunun tüketilme biçiminin de en az içeriği kadar önemli olduğunu vurguladı.

İngiliz Beslenme Uzmanı Dr. Marilyn Glenville, "Çoğu insan kabukları çöpe atarak aslında meyvenin en değerli kısmından mahrum kalıyor. Kabuktaki yüksek polifenoller, bağışıklık sistemini güçlendirmenin yanı sıra kanserli hücrelerin büyümesini yavaşlatma potansiyeline sahiptir" şeklinde konuştu.

Dr. Frank Hu, "Bitkisel bazlı beslenmede kabukların tüketimi, kronik inflamasyonu azaltan fitobesinlerin alımını artırır. Limon kabuğu, kalp damar sağlığını koruyan pektin lifleri açısından eşsiz bir kaynaktır" ifadesini kullandı.

NASIL TÜKETİLMELİ?

Uzmanlar, kabukların besin değerinden faydalanmak için limonun dondurularak rendelenmesini önerdi. Bu yöntemin hem sindirimi kolaylaştırdığı hem de acı tadı hafiflettiği belirtildi. Ancak, tarım ilacı kalıntılarına karşı limonların karbonatlı suda bekletilmesi gerektiğinin altı çizildi.