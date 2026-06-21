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Zeytinburnu’nda çeyrek asırlık kentsel dönüşüm kördüğümü çözüldü; İETT Blokları yerini modern Alya Merkezefendi Konutları’na bıraktı. Hak sahipleri, yıllar süren bekleyişin ardından nihayet depreme dayanıklı yeni yuvalarının anahtarlarını teslim aldı.

Zeytinburnu Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğiyle yürüttüğü kentsel dönüşüm projelerinden birini daha başarıyla tamamladı. Alya Merkezefendi Konutları’nın anahtar teslim töreni, hak sahiplerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

İETT işçi bloklarının bulunduğu alanda yaklaşık 25 yıl önce başlayan dönüşüm süreci çeşitli nedenlerle uzun süre tamamlanamamıştı. 2002 ve 2014 yıllarında başlatılmaya çalışılan proje, Zeytinburnu Belediyesi’nin kararlı çalışmaları ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın desteğiyle nihayet hayata geçti. Boss4 Gayrimenkul şirketi tarafından yürütülen inşaat çalışmaları 2026 yılında tamamlandı.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, projenin önemine vurgu yaptı. Arısoy, “. Burası bizim tamamladığımız üçüncü yer oldu. Devam eden projelerimiz de var. Darısı diğer kentsel dönüşüm çalışmalarımızın başına. Komşularımıza hayırlı uğurlu olsun. Güven içinde, huzur içinde yaşasınlar” dedi.

Başkan Arısoy, hak sahiplerinin plan problemlerinin çözülmesinin ardından bir araya gelerek güzel bir müzakere süreci yürüttüklerini belirtti. Zeytinburnu Belediyesi’nin baştan sona müzakerelere refakat ettiğini ve sözleşmenin imzalanmasıyla bugün anahtar teslimine gelindiğini ifade etti. Bu sayede bireysel olarak yıkılıp yeniden yapılamayacak bir bölge daha modern ve güvenli konutlara kavuştu.

Boss4 Gayrimenkul Firması Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Akkuş ise törende yaptığı konuşmada, “ İnşallah bu evlerde sağlıkla, huzurla, mutlulukla nice güzel günler yaşarsınız” dedi.

Akkuş, toplam 28 bin metrekare proje alanında 467 konut, 15 ticari ünite ve 252 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdiklerini açıkladı. Projenin yalnızca yeni konut üretmekle kalmadığını, aynı zamanda daha güvenli, daha modern ve kaliteli bir yaşam alanı oluşturduğunu vurguladı.

Alya Merkezefendi Konutları’nda sadece depreme dayanıklı, modern konutlar inşa edilmekle kalınmadı. Geniş peyzaj alanları, yeterli otopark imkânları ve sosyal donatılar da vatandaşların kullanımına sunuldu. Törene Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Boss4 Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Akkuş ve çok sayıda hak sahibi katıldı.

Hak sahipleri, uzun yıllar süren belirsizliğin ardından yeni evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, tören samimi ve coşkulu anlara sahne oldu.