Yıllara meydan okuyan aşk: Neslihan Atagül ilk hamleyi yapmış! Kadir Doğulu 'Orada tamamen bittim' dedi

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, 2013’te Fatih Harbiye setinde başlayan aşklarını ilk kez samimi detaylarıyla paylaştı. İlk görüşte çarpılan Kadir’e omuz masajıyla hamle yapan Neslihan, “Aslında ilk ben tavladım” diyor. Hâlâ ilk günkü heyecan sürüyor.

Türk televizyonunun en dikkat çeken çiftlerinden Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, yıllara meydan okuyan aşklarını ateşleyen o özel anları ilk kez bu kadar içten ve samimi detaylarla anlattı.

Magazin dünyasında “örnek çift” olarak bilinen ikilinin masalsı öyküsü, sanıldığı gibi yalnızca senaryodan ibaret değilmiş. İşte o büyük aşkın başlangıç noktası…Her şey 2013’te, büyük ilgi gören dizi Fatih Harbiye setinde başladı.

Partner olarak kamera karşısına geçen ikili arasında çekimler devam ederken Kadir Doğulu duygularını “ilk görüşte çarpılmak” olarak tanımlıyor.

Ancak yakışıklı oyuncu, hislerini bir süre uzaktan seyretmeyi tercih ederek kontrol altında tutmuş. Neslihan Atagül’ün ise eşinin disiplinli ve merhametli tavırlarından etkilendiği o günlerde, aşkın yönünü değiştiren adım beklenmedik bir anda geldi.

AŞKIN İLK HAMLESİ NESLİHAN ATAGÜL’DEN GELDİ

İlişkinin başlangıcını başlatan tarafın kendisi olduğunu kabul eden Atagül, Kadir Doğulu’nun yorgun düştüğü bir set gününde yaptığı omuz masajıyla iki kalbi bir araya getirdi.

Doğulu, o özel ânı “İşte orada tamamen bittim” sözleriyle ifade ederken, Atagül “Aslında ilk ben tavladım” diyerek bu romantik başlangıcın asıl mimarı olduğunu gururla belirtiyor.

2016’da evlenen ve bugün hâlâ ilk günkü tutkuyu koruyan Doğulu çifti, kariyer başarılarını mutlu ve huzurlu özel yaşamlarıyla tamamlamayı sürdürüyor.

NESLİHAN ATAGÜL KİMDİR?

Neslihan Atagül, 20 Ağustos 1992 tarihinde İstanbul'da doğmuş Türk oyuncu ve yapımcıdır (şu an 33 yaşında). Annesi Belarus (Beyaz Rus), babası Çerkes kökenlidir.

Oyunculuk kariyerine 2005'te reklam filmleriyle başlayan Atagül, 2006'da Yaprak Dökümü dizisindeki Deniz rolüyle televizyona adım attı. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim aldı.

Büyük çıkışını 2013-2014 yıllarında Fatih Harbiye dizisindeki rolüyle yaptı. En çok tanındığı yapım ise Kara Sevda (2015-2017) dizisindeki Nihan karakteri; bu dizi International Emmy Award kazanan ilk Türk yapımı oldu ve 110'dan fazla ülkeye satıldı. Araf filmiyle uluslararası ödüller aldı, Sefirin Kızı, Oh Belinda gibi projelerde başrol oynadı.

Dramatik rollerdeki güçlü performanslarıyla Türk televizyon ve sinemasının en başarılı isimlerinden biri olarak kabul edilir.8 Temmuz 2016'da oyuncu Kadir Doğulu ile evlendi. Çift, 6 Mart 2025'te oğulları Aziz'i dünyaya getirdi ve ilk çocukları oldu.

KADİR DOĞULU KİMDİR?

Kadir Doğulu (doğum adı Abdulkadir Doğulu), 19 Nisan 1982 tarihinde Mersin'de doğmuş Türk oyuncu, model ve yapımcıdır.

Okan Üniversitesi Gastronomi Bölümü'nde okurken oyunculuğa yöneldi. Kariyerine 2010'da Küçük Sırlar dizisiyle başladı.

Ardından Pis Yedili, Fatih Harbiye, Vuslat, Aşkın Tarifi, Jet Sosyete, Babamın Günahları gibi dizilerde rol aldı. Sinemada Bir Hikayem Var filmiyle yer aldı, ayrıca sunuculuk yaptı.

Neslihan Atagül ile 2016'dan beri evli olan çift, uzun yıllardır Türk magazininin en sevilen ve örnek çiftlerinden biri olarak biliniyor. 2025'te oğulları Aziz doğdu.

Kaynak: Magazin Servisi
