Türkiye’de boşanmak isteyen çiftler, çoğu zaman yıllarca süren hukuki süreçlerle uğraşmak zorunda kalıyor. Özellikle çekişmeli boşanma davalarında taraflar, mahkemelerde uzun süre bekleyip haklarını ararken hem zaman hem de maddi kayıplar yaşıyor.

Ancak son dönemde arabuluculuk sistemi, bu süreci hızlandırmak ve tarafların anlaşarak çözüm bulmasını sağlamak amacıyla genişletiliyor. Artık çekişmeli davaların bir kısmı da mahkemeye gitmeden, arabulucular aracılığıyla sonuçlanabilecek.

Yargıdaki ‘ara buluculuk’la 2017 yılından bu yana yüzde 83 başarı elde edilerek 2 milyon 54 bin 423 dosyada uzlaşma sağlanmasına rağmen mahkemelerde yoğunluk sürüyor. Mahkemelerdeki yoğunluğu azaltmak için uzlaştırma ve ara buluculuk uygulamaları 12’inci yargı paketiyle birlikte yaygınlaştırılacak.

Yeni düzenleme ile 8-10 yıl süren çekişmeli boşanma davalarının kısalması bekleniyor. Tarafların mahkeme önünde boşanma konusunda anlaştıklarını beyan etmeleri hâlinde dosya ara buluculuğa yönlendirilecek.

Tutanak buradan da nüfus müdürlüğüne gönderilecek ve boşanma kararı kesinleşecek. Nafaka, maddi ve manevi tazminat ile velayet gibi boşanmanın fer’i sonuçlarına ilişkin uyuşmazlıklar ise yargılama kapsamında ayrıca değerlendirilmeye devam edecek.