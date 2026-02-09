Yıllar sonra... Kim Kardashian, Formula 1 yıldızına kalbini kaptırdı

Kim Kardashian’ın adı en son basketbolcu Odell Beckham Jr ile anılmış, bundan önce de Pete Davidson’la kısa ama tutkulu bir ilişki yaşamıştı. Kardashian, dört çocuğunun babası Kanye West’ten boşandıktan sonra aşktan çekindiğini ve kendini işine ve çocuklarına verdiğini açıklamıştı.