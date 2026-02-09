Kısa bir gönül macerasından sonra kendini işlerine ve dört çocuğuna veren Kim Kardashian’ın bu aşk orucunu sonunda bozduğu söyleniyordu.
Yıllar sonra... Kim Kardashian, Formula 1 yıldızına kalbini kaptırdı
Kim Kardashian, uzun süredir aşk orucunda olduğu dönemi geride bırakarak, Formula 1 yıldızı Lewis Hamilton ile yeni bir ilişkiye başladı.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Kulaktan kulağa yayılan söylentilerin doğru olduğu ve Kim Kardashian’ın Lewis Hamilton’la aşk yaşadığı ortaya çıktı.
İkili, Amerikan futbol ligi NFL’in kapanışını yapan Super Bowl 2026’da ilk kez birlikte görüntülendi ve ilişkilerini böylece onaylamış oldular.
Dün akşam Santa Clara, Kaliforniya’daki Levi's Stadyumu’nda yapılan büyük maç ve devre arası şovunu birlikte izleyen taze aşıklar, yan yana görüntülenince sosyal medyada günün olayı haline geldiler.
İzleyicilerin arasında oturan 45 yaşındaki Kardashian ve 41 yaşındaki Hamilton, sohbet ederken birbirlerine bakıp gülümsüyordu. Bu halleri, stadyuma kurulmuş dev ekranlara yansımasına rağmen fark edilmekten rahatsız olmadıklarını gösteriyordu.
Kardashian ve Hamilton yıllardır arkadaş olsalar da, yakın zamanda gerçekleştirdikleri romantik bir Avrupa gezisiyle ilişkilerini bir üst seviyeye taşıdılar.
İkilinin geçen hafta sonu Cotswolds’daki lüks İngiliz oteli Estelle Manor’da konakladığı, birlikte masaj yaptırıp romantik bir akşam yemeği yedikleri basına yansımıştı.
Kardashian ve Hamilton daha sonra kısa bir Paris kaçamağı da gerçekleştirdi.
Avrupa tatillerinden önce, ikili Colorado’da Kate Hudson’ın Yılbaşı partisine katılmış, ancak birlikte fotoğraflanmamıştı.
Dün gece stadyumda verdikleri pozlar, Kim Kardashian ve Lewis Hamilton aşkının ilk fotoğrafları oldu.
Yoğun çalışan çift, ilişkilerinin bu ilk zamanlarında mümkün olduğunca çok vakit geçirmeye çalışıyor ve Lewis Hamilton’ın kendi programını Kim Kardashian’a uyarlamaya çalıştığı söyleniyor.
Kardashian ve Hamilton’ın her ikisinin de geçmişte çok konuşulan ilişkileri bulunuyor.
Kim Kardashian’ın adı en son basketbolcu Odell Beckham Jr ile anılmış, bundan önce de Pete Davidson’la kısa ama tutkulu bir ilişki yaşamıştı. Kardashian, dört çocuğunun babası Kanye West’ten boşandıktan sonra aşktan çekindiğini ve kendini işine ve çocuklarına verdiğini açıklamıştı.
Lewis Hamilton’ın adı ise daha önce Nicki Minaj, Rihanna, Gigi Hadid ve hatta Kardashian’ın kız kardeşi Kendall Jenner ile anılmıştı. En çok konuşulan ilişkisi ise 2007–2015 yılları arasında ünlü şarkıcı Nicole Scherzinger ile yaşadığı aşktı.