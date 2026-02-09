Yeniçağ Gazetesi
09 Şubat 2026 Pazartesi
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
ARİF KOCABIYIK, BİR KEZ DAHA TAHLİYE EDİLDİ
Anasayfa Spor Yıllar sonra... Kim Kardashian, Formula 1 yıldızına kalbini kaptırdı

Yıllar sonra... Kim Kardashian, Formula 1 yıldızına kalbini kaptırdı

Kim Kardashian, uzun süredir aşk orucunda olduğu dönemi geride bırakarak, Formula 1 yıldızı Lewis Hamilton ile yeni bir ilişkiye başladı.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yıllar sonra... Kim Kardashian, Formula 1 yıldızına kalbini kaptırdı - Resim: 1

Kısa bir gönül macerasından sonra kendini işlerine ve dört çocuğuna veren Kim Kardashian’ın bu aşk orucunu sonunda bozduğu söyleniyordu.

1 11
Yıllar sonra... Kim Kardashian, Formula 1 yıldızına kalbini kaptırdı - Resim: 2

Kulaktan kulağa yayılan söylentilerin doğru olduğu ve Kim Kardashian’ın Lewis Hamilton’la aşk yaşadığı ortaya çıktı.

2 11
Yıllar sonra... Kim Kardashian, Formula 1 yıldızına kalbini kaptırdı - Resim: 3

İkili, Amerikan futbol ligi NFL’in kapanışını yapan Super Bowl 2026’da ilk kez birlikte görüntülendi ve ilişkilerini böylece onaylamış oldular.

3 11
Yıllar sonra... Kim Kardashian, Formula 1 yıldızına kalbini kaptırdı - Resim: 4

Dün akşam Santa Clara, Kaliforniya’daki Levi's Stadyumu’nda yapılan büyük maç ve devre arası şovunu birlikte izleyen taze aşıklar, yan yana görüntülenince sosyal medyada günün olayı haline geldiler.

4 11
Yıllar sonra... Kim Kardashian, Formula 1 yıldızına kalbini kaptırdı - Resim: 5

İzleyicilerin arasında oturan 45 yaşındaki Kardashian ve 41 yaşındaki Hamilton, sohbet ederken birbirlerine bakıp gülümsüyordu. Bu halleri, stadyuma kurulmuş dev ekranlara yansımasına rağmen fark edilmekten rahatsız olmadıklarını gösteriyordu.

5 11
Yıllar sonra... Kim Kardashian, Formula 1 yıldızına kalbini kaptırdı - Resim: 6

Kardashian ve Hamilton yıllardır arkadaş olsalar da, yakın zamanda gerçekleştirdikleri romantik bir Avrupa gezisiyle ilişkilerini bir üst seviyeye taşıdılar.

6 11
Yıllar sonra... Kim Kardashian, Formula 1 yıldızına kalbini kaptırdı - Resim: 7

İkilinin geçen hafta sonu Cotswolds’daki lüks İngiliz oteli Estelle Manor’da konakladığı, birlikte masaj yaptırıp romantik bir akşam yemeği yedikleri basına yansımıştı.

Kardashian ve Hamilton daha sonra kısa bir Paris kaçamağı da gerçekleştirdi.

7 11
Yıllar sonra... Kim Kardashian, Formula 1 yıldızına kalbini kaptırdı - Resim: 8

Avrupa tatillerinden önce, ikili Colorado’da Kate Hudson’ın Yılbaşı partisine katılmış, ancak birlikte fotoğraflanmamıştı.

Dün gece stadyumda verdikleri pozlar, Kim Kardashian ve Lewis Hamilton aşkının ilk fotoğrafları oldu.

8 11
Yıllar sonra... Kim Kardashian, Formula 1 yıldızına kalbini kaptırdı - Resim: 9

Yoğun çalışan çift, ilişkilerinin bu ilk zamanlarında mümkün olduğunca çok vakit geçirmeye çalışıyor ve Lewis Hamilton’ın kendi programını Kim Kardashian’a uyarlamaya çalıştığı söyleniyor.

Kardashian ve Hamilton’ın her ikisinin de geçmişte çok konuşulan ilişkileri bulunuyor.

9 11
Yıllar sonra... Kim Kardashian, Formula 1 yıldızına kalbini kaptırdı - Resim: 10

Kim Kardashian’ın adı en son basketbolcu Odell Beckham Jr ile anılmış, bundan önce de Pete Davidson’la kısa ama tutkulu bir ilişki yaşamıştı. Kardashian, dört çocuğunun babası Kanye West’ten boşandıktan sonra aşktan çekindiğini ve kendini işine ve çocuklarına verdiğini açıklamıştı.

10 11
Yıllar sonra... Kim Kardashian, Formula 1 yıldızına kalbini kaptırdı - Resim: 11

Lewis Hamilton’ın adı ise daha önce Nicki Minaj, Rihanna, Gigi Hadid ve hatta Kardashian’ın kız kardeşi Kendall Jenner ile anılmıştı. En çok konuşulan ilişkisi ise 2007–2015 yılları arasında ünlü şarkıcı Nicole Scherzinger ile yaşadığı aşktı.

11 11
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro