Bir dönemin fenomen yapımlarından biri olan Akasya Durağı için ortaya atılan “yeniden çekiliyor” iddiaları magazin dünyasını hareketlendirdi.

Özellikle İbrahim Ethem Aşkın’ın sosyal medya paylaşımı söylentileri güçlendirirken, dizinin hayranlarını da heyecanlandırdı.

4 FARKLI İSİMLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Öte yandan, merhum usta oyuncu Zeki Alasya’nın hayat verdiği karakter için dört farklı isimle temas kurulduğu ve görüşmelerin devam ettiği konuşuluyor.

Gündem büyürken mikrofon uzatılan Melek Baykal ise projeye dair net ifadeler kullandı.

Baykal, dizinin kendisi için özel bir yere sahip olmadığını ve o dönemde kısa süre yer aldığını belirtti. Hatta yapımcı Türker İnanoğlu’ndan affını isteyerek projeden ayrıldığını dile getirdi. Yaklaşık 10 gün önce yeniden bir teklif aldığını açıklayan Baykal, artık önceliğinin tiyatro olduğunu ve televizyon dizilerine eskisi kadar sıcak bakmadığını belirtti.