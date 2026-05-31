Yeniçağ Gazetesi
31 Mayıs 2026 Pazar
Yıllar sonra gelen Akasya Durağı krizi: Melek Baykal ve Fatih Uçan mahkemelik oldu

Akasya Durağı dizisinde yıllar önce yaşandığı iddia edilen "tokat" tartışması yargıya taşındı. Melek Baykal, kişilik haklarına saldırı gerekçesiyle Fatih Uçan hakkında suç duyurusunda bulunurken; Uçan ise iddiasının arkasında durarak karşı dava açmaya hazırlandığını belirtti.

Akasya Durağı dizisinin setinde geçmişte yaşandığı öne sürülen "tokat" iddiası, usta sanatçı Melek Baykal ile eski rol arkadaşı Fatih Uçan'ı adliyede karşı karşıya getirdi. Baykal, söz konusu iddialar nedeniyle Uçan hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunarak konuyu yargıya taşıdı.

Yaklaşık 18 yıl önce yayınlanan Akasya Durağı dizisinde Melek Baykal "Taksici Melahat", Fatih Uçan ise "Ali Kemal" rolleriyle birlikte kamera karşısına geçmişti. Ancak Uçan'ın, katıldığı bir röportajda Baykal'ın setteki rol arkadaşları Zeynep Dörtkardeşler'i tokatladığını öne sürmesi magazin dünyasını hareketlendirdi ve büyük yankı uyandırdı.

Hürriyet'ten Özgeeğrikar'ın haberine göre Melek Baykal, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyerek hukuki süreç başlattı. Usta oyuncu, avukatı Bilal Küçükşengün aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Baykal, Fatih Uçan’ın açıklamalarıyla toplum önündeki saygınlığının zedelendiğini ve kişilik haklarının hedef alındığını söyledi. Melek Baykal’ın avukatı tarafından savcılığa sunulan dilekçede, Fatih Uçan’ın açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı savunuldu.

Dilekçede, Uçan’ın Baykal hakkında fiziksel şiddet iddiasında bulunduğu, ancak Zeynep Dörtkardeşler’in de bu iddiayı kesin bir dille yalanladığı belirtildi. Avukat Küçükşengün, müvekkilinin kamuoyu önünde küçük düşürüldüğünü, huzur ve sükununu bozan açıklamalara maruz kaldığını belirterek Fatih Uçan’dan şikayetçi olduklarını kaydetti.

Şüpheli sıfatıyla ifade veren Fatih Uçan ise iddiasının arkasında olduğunu dile getirdi. Uçan, olayın dizi sahnesi gereği yaşanmadığını, kamera arkasında gerçekleştiğini iddia etti. Uçan, açıklamasında sette tokat sonrası sessizlik yaşandığını, Zeynep Dörtkardeşler’in ezberini unutması nedeniyle böyle bir durumun ortaya çıktığını savundu.

Fatih Uçan, Melek Baykal’ın kendisini kamuoyu önünde yalancı ve iftiracı gibi gösterdiğini iddia etti. Sosyal medya hesaplarının kapandığını ve bu sürecin kendisini olumsuz etkilediğini belirten Uçan, "Bunu hak etmedim. Ben de kendisinden davacı olmak istiyorum" sözleriyle karşı dava açacağını duyurdu.

Akasya Durağı setine ilişkin yıllar sonra ortaya atılan iddia, Melek Baykal ve Fatih Uçan’ı karşı karşıya getirdi.

Tarafların açıklamaları sonrası hukuki sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.

Magazin gündemine damga vuran olayda gözler şimdi savcılık sürecinde...

