Televizyon kariyerinde önemli bir çıkış yakalayan Arda Kural, özellikle Eyvah Kızım Büyüdü ve Emret Komutanım dizilerindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Bir dönem rol arkadaşı Yıldız Asyalı ile yaşadığı ilişkiyle de magazin gündeminde sıkça yer alan oyuncu, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından ekranlardan uzak kalmıştı.

Oyunculuğa ara veren Kural, geçtiğimiz yıllarda madencilik sektöründe faaliyet gösterdiğini açıklayarak farklı bir alana yöneldiğini duyurmuştu. Özel yaşamını gözlerden uzak sürdürmeyi tercih eden ünlü isim, geçtiğimiz aylarda Havva Şimşek ile yeni bir ilişkiye başladığını açıklamıştı.

Arda Kural, sosyal medya hesabından sevgilisiyle çekilen romantik fotoğraflarını art arda paylaştı. Çiftin samimi pozları kısa sürede takipçilerinin ilgisini çekerken, paylaşımlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.