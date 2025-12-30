İktidarın İmralı süreci adımları ve 'yeni anayasa' çağrıları devam ederken, geçinemeyen vatandaşlar 'erken seçim' istemeye devam ediyor. Olası 'erken seçim' anket firmalarının çalışmalarını hızlandırdı. Vatandaşlar anket sonuçlarını merakla takip ediyor.

ASAL Araştırma'nın 1 yıllık anket sonuçlarının ve ortalamalarının yer aldığı araştırma sonuçları ortaya çıktı. Vatandaşlara "Bu Pazar Milletvekili Genel Seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu.

Kararsızların dağıtıldığı çalışmada CHP diyenlerin oy oranı yüzde 33,8 olurken, AKP diyenlerin oy oranı yüzde 31,3 oldu. DEM diyenlerin oranı yüzde 9,1, MHP diyenlerin oranı yüzde 7,2 oldu.

Diğer partilerin oy oranı ise şöyle:

İYİ Parti: Yüzde 4,8

Zafer Partisi: Yüzde 4,0

YRP: Yüzde 3,2

A Parti: Yüzde 2,0

TİP: Yüzde 1,4

Diğer: Yüzde 3,2

CHP 2025'İ BİRİNCİ KAPATTI

2025 yılı ortalaması ise şöyle hesaplandı:

CHP: Yüzde 32,3

AKP: Yüzde 31,5

DEM: Yüzde 9,3

MHP: Yüzde 8,6

İYİ Parti: Yüzde 4,7

Zafer Partisi: Yüzde 4,0

YRP: Yüzde 3,3

A Parti: Yüzde 1,5

TİP: Yüzde 1,4

Diğer: Yüzde 3,4

ASAL Araştırma'nın son 1 yılda yaptığı anket ortalamalarına göre; AKP'nin en düşük oy oranına sahip olduğu dönem 2025 Ocak ayı dönemi oldu. Partinin oy oranının en yüksek olduğu dönem ise 33,8 ile 2025 Temmuz olarak kayda geçti.

CHP'nin ise en düşük oy oranını 30,6 ile Haziran ayında gördü. Partinin, en yüksek oy oranını aldığı dönem ise 2025 Aralık ayı.