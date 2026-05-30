Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte beyazperdede hareketlilik artıyor. Haziran ayında vizyona girecek yapımlar arasında uzun süredir merakla beklenen devam filmleri ve dikkat çeken yeni projeler yer alıyor. İşte sinemaseverlerin ajandalarına not etmesi gereken haziran ayının öne çıkan 7 filmi...
Yılın merakla beklenen filmleri beyazperdeye geliyor: Haziran ayında kaçırmamanız gereken 7 yapım
Haziran ayında sinema salonları birbirinden iddialı yapımlara ev sahipliği yapacak. Bilim kurgu, animasyon ve korku türlerinde yılın en çok beklenen filmleri vizyona girerken, sinemaseverleri dopdolu bir takvim bekliyor.
Urchin
26 Haziran'da vizyona girecek olan Harris Dickinson imzalı film, hayatını yoluna koymaya çalışırken kendini yok etme döngüsünün içinde sıkışıp kalan Londra'da evsiz bir adam olan Mike'ın hikayesini anlatıyor. Dünya prömiyerini 2025'te Cannes Film Festivali'nde yapan filmde Frank Dillane, Megan Northam, Karyna Khymchuk, Shonagh Marie, Amr Waked rol alıyor.
Supergirl
Craig Gillespie'nin yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu Ana Nogueira'nın kaleme aldığı Supergirl filminde Milly Alcock, Matthias Schoenaerts, Eve Ridley başrolleri paylaşıyor.
Yenilenen DC Evreni'nin dördüncü filmi olan Supergirl, 26 Haziran'da sinemalarda olacak.
Robin Hood'un Ölümü
Michael Sarnoski imzalı “Robin Hood'un Ölümü” filmi de 19 Haziran'da vizyona girecek. Başrollerini Hugh Jackman, Jodie Comer, Bill Skarsgard'ın paylaştığı yapım, efsanevi karakterin hayatının son dönemini merkeze alıyor.
Oyuncak Hikayesi 5
“Oyuncak Hikayesi 5”, 19 Haziran'da seyirciyle buluşacak. Woody, Buzz Işıkyılı ve Jessie başta olmak üzere oyuncakların teknolojik aletlere ve dijital dünyaya karşı verdiği hayatta kalma savaşını anlatıyor.
Korkunç Bir Film 6
Haziran'da vizyona girecek olan film, iki arkadaşın kendilerini bir kez daha katillerin, canavarların ve doğaüstü yaratıkların karıştığı bir kaosun içinde bulmasını konu ediyor.
İfşa Günü
Oscar Ödüllü usta yönetmen Steven Spielberg'ün 2022 yapımı “Fabelmanlar”dan sonraki ilk filmi “İfşa Günü” (Disclosure Day) 10 Haziran'da vizyona girecek.
Bilimkurgu türündeki film, yeryüzündeki dünya dışı varlıkları ele alırken, izleyicilere de “Eğer yalnız olmadığımızı öğrenseydiniz, biri bunu size gösterseydi, kanıtlasaydı… korkar mıydınız?” sorusunu yöneltiyor.
NORMAL
Küçük bir kasabada geçici olarak şeriflik yapan bir adamın, yerel bir banka soygununun ardından kasabadaki karanlık gizemleri gün yüzüne çıkarmasını anlatan film, 19 Haziran'da izleyiciyle buluşacak. Yönetmen koltuğunda Ben Wheatley'nin yer aldığı yapımda Bob Odenkirk, Ryan Allen, Billy MacLellan rol alıyor.