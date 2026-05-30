Yeniçağ Gazetesi
30 Mayıs 2026 Cumartesi
İstanbul 20°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Yılın merakla beklenen filmleri beyazperdeye geliyor: Haziran ayında kaçırmamanız gereken 7 yapım

Yılın merakla beklenen filmleri beyazperdeye geliyor: Haziran ayında kaçırmamanız gereken 7 yapım

Haziran ayında sinema salonları birbirinden iddialı yapımlara ev sahipliği yapacak. Bilim kurgu, animasyon ve korku türlerinde yılın en çok beklenen filmleri vizyona girerken, sinemaseverleri dopdolu bir takvim bekliyor.

Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Yılın merakla beklenen filmleri beyazperdeye geliyor: Haziran ayında kaçırmamanız gereken 7 yapım - Resim: 1

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte beyazperdede hareketlilik artıyor. Haziran ayında vizyona girecek yapımlar arasında uzun süredir merakla beklenen devam filmleri ve dikkat çeken yeni projeler yer alıyor. İşte sinemaseverlerin ajandalarına not etmesi gereken haziran ayının öne çıkan 7 filmi...

1 7
Yılın merakla beklenen filmleri beyazperdeye geliyor: Haziran ayında kaçırmamanız gereken 7 yapım - Resim: 2

Urchin

26 Haziran'da vizyona girecek olan Harris Dickinson imzalı film, hayatını yoluna koymaya çalışırken kendini yok etme döngüsünün içinde sıkışıp kalan Londra'da evsiz bir adam olan Mike'ın hikayesini anlatıyor. Dünya prömiyerini 2025'te Cannes Film Festivali'nde yapan filmde Frank Dillane, Megan Northam, Karyna Khymchuk, Shonagh Marie, Amr Waked rol alıyor.

2 7
Yılın merakla beklenen filmleri beyazperdeye geliyor: Haziran ayında kaçırmamanız gereken 7 yapım - Resim: 3

Supergirl

Craig Gillespie'nin yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu Ana Nogueira'nın kaleme aldığı Supergirl filminde Milly Alcock, Matthias Schoenaerts, Eve Ridley başrolleri paylaşıyor.

Yenilenen DC Evreni'nin dördüncü filmi olan Supergirl, 26 Haziran'da sinemalarda olacak.

3 7
Yılın merakla beklenen filmleri beyazperdeye geliyor: Haziran ayında kaçırmamanız gereken 7 yapım - Resim: 4

Robin Hood'un Ölümü

Michael Sarnoski imzalı “Robin Hood'un Ölümü” filmi de 19 Haziran'da vizyona girecek. Başrollerini Hugh Jackman, Jodie Comer, Bill Skarsgard'ın paylaştığı yapım, efsanevi karakterin hayatının son dönemini merkeze alıyor.

4 7
Yılın merakla beklenen filmleri beyazperdeye geliyor: Haziran ayında kaçırmamanız gereken 7 yapım - Resim: 5

Oyuncak Hikayesi 5

“Oyuncak Hikayesi 5”, 19 Haziran'da seyirciyle buluşacak. Woody, Buzz Işıkyılı ve Jessie başta olmak üzere oyuncakların teknolojik aletlere ve dijital dünyaya karşı verdiği hayatta kalma savaşını anlatıyor.

5 7
Yılın merakla beklenen filmleri beyazperdeye geliyor: Haziran ayında kaçırmamanız gereken 7 yapım - Resim: 6

Korkunç Bir Film 6

Haziran'da vizyona girecek olan film, iki arkadaşın kendilerini bir kez daha katillerin, canavarların ve doğaüstü yaratıkların karıştığı bir kaosun içinde bulmasını konu ediyor.

6 7
Yılın merakla beklenen filmleri beyazperdeye geliyor: Haziran ayında kaçırmamanız gereken 7 yapım - Resim: 7

İfşa Günü

Oscar Ödüllü usta yönetmen Steven Spielberg'ün 2022 yapımı “Fabelmanlar”dan sonraki ilk filmi “İfşa Günü” (Disclosure Day) 10 Haziran'da vizyona girecek.

Bilimkurgu türündeki film, yeryüzündeki dünya dışı varlıkları ele alırken, izleyicilere de “Eğer yalnız olmadığımızı öğrenseydiniz, biri bunu size gösterseydi, kanıtlasaydı… korkar mıydınız?” sorusunu yöneltiyor.

NORMAL

Küçük bir kasabada geçici olarak şeriflik yapan bir adamın, yerel bir banka soygununun ardından kasabadaki karanlık gizemleri gün yüzüne çıkarmasını anlatan film, 19 Haziran'da izleyiciyle buluşacak. Yönetmen koltuğunda Ben Wheatley'nin yer aldığı yapımda Bob Odenkirk, Ryan Allen, Billy MacLellan rol alıyor.

7 7
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro