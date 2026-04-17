Yılın en iyi oyunları: seçilecek İşte BAFTA Game Awards adayları

Yılın en iyi oyunlarının seçileceği 2026 BAFTA Game Awards etkinliği bu yapılacak. Bu yılki ödüller, dünyanın dört bir yanından oyun geliştiricilerinin başarılarını takdir edecek. 17 kategoride 42 oyunun aday gösterildiği bu yıl, Clair Obscur: Expedition 33 ve Dispatch gibi popüler oyunlar sırasıyla 12 ve 9 adaylıkla öne çıkıyor.
BAFTA Oyun Ödülleri 2026 aday listesi oyun sektöründe deneyimli profesyonellerden oluşan İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi'nin 1700'den fazla üyesi tarafından belirlendi. Listenin başında, En İyi Oyun, Sanatsal Başarı, Müzik ve performans ödülleri dahil olmak üzere çeşitli kategorilerde 12 adaylık alan Clair Obscur: Expedition 33 yer alıyor. İşte bu yılki BAFTA Game Awards adayları:
Yılın en iyi oyunu
ARC Raiders
Blue Prince
Clair Obscur: Expedition 33
Dispatch
Ghost of Yotei
Indiana Jones
En iyi animasyon
Battlefield 6
Death Stranding 2
Dispatch
Ghost of Yotei
Hades II
Hollow Knight: Silksong
En iyi sanatsal başarı
Clair Obscur: Expedition 33
Death Stranding 2
Dispatch
Ghost of Yotei
Hollow Knight: Silksong
South of Midnight
En iyi ses
ARC Raiders
Clair Obscur: Expedition 33
Death Stranding 2
Dispatch
Ghost of Yotei
Indiana Jones
En iyi İngiliz yapımı oyun
Atomfall
Citizen Sleeper 2
Mafia: The Old Country
Monument Valley 3
Powerwash Simulator 2
Two Point Museum
En iyi ilk oyun
Blue Prince
Clair Obscur: Expedition 33
Consume Me
Despelote
Dispatch
The Midnight Walk
En iyi gelişen oyun
Fallout 76
Helldivers 2
Hitman World of Assassination
No Man’s Sky
Vampire Survivors
Warhammer 40,000: Space Marine 2
En iyi aile oyunu
Donkey Kong Bananza
Is This Seat Taken?
LEGO Party!
Mario Kart World
Powerwash Simulator 2
Two Point Museum
En iyi eğlence ötesi oyun
The Alters
And Roger
Citizen Sleeper 2
Consume Me
Despelote
STALKER 2
En iyi oyun tasarımı
Ball X Pit
Blue Prince
Clair Obscur: Expedition 33
Ghost of Yotei
Hades II
Split Fiction
En iyi çok oyunculu oyun
ARC Raiders
Dune: Awakening
Elden Ring Nightreign
LEGO Party!
PEAK
Split Fiction
Müzikleri en iyi oyun
Clair Obscur: Expedition 33
Death Stranding 2
Dispatch
Ghost of Yotei
Hollow Knight: Silksong
Indiana Jones
En iyi hikaye anlatımı
The Alters
Blue Prince
Clair Obscur: Expedition 33
Death Stranding 2
Indiana Jones
Kingdom Come: Deliverance II
En iyi tescilli fikir
The Alters
ARC Raiders
Clair Obscur: Expedition 33
Dispatch
South of Midnight
Split Fiction
En iyi başrol oyuncusu
Aaron Paul – Dispatch
Ben Starr – Clair Obscur: Expedition 33
Erika Ishii – Ghost of Yotei
Jennifer English – Clair Obscur: Expedition 33
Tom McKay – Kingdom Come: Deliverance II
Troy Baker – Indiana Jones
En iyi yardımcı oyuncu
Alix Wilton Regan – Lies of P: Overture
Charlie Cox – Clair Obscur: Expedition 33
Jane Perry – Dead Take
Jeffrey Wright – Dispatch
Kirsty Rider – Clair Obscur: Expedition 33
Troy Baker – Death Stranding 2
En iyi teknik başarı
ARC Raiders
Death Stranding 2
DOOM: The Dark Ages
Ghost of Yotei
Indiana Jones
Split Fiction