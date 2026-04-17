17 Nisan 2026 Cuma
Yılın en iyi oyunları: seçilecek İşte BAFTA Game Awards adayları

Yılın en iyi oyunları 2026 BAFTA Game Awards’da seçilecek. 17 kategoride dağıtılacak ödüllerde Clair Obscur: Expedition 33 ve Dispatch gibi oyunlar çok sayıda adaylıkla öne çıkıyor.

Yılın en iyi oyunlarının seçileceği 2026 BAFTA Game Awards etkinliği bu yapılacak. Bu yılki ödüller, dünyanın dört bir yanından oyun geliştiricilerinin başarılarını takdir edecek. 17 kategoride 42 oyunun aday gösterildiği bu yıl, Clair Obscur: Expedition 33 ve Dispatch gibi popüler oyunlar sırasıyla 12 ve 9 adaylıkla öne çıkıyor.

BAFTA Oyun Ödülleri 2026 aday listesi oyun sektöründe deneyimli profesyonellerden oluşan İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi'nin 1700'den fazla üyesi tarafından belirlendi. Listenin başında, En İyi Oyun, Sanatsal Başarı, Müzik ve performans ödülleri dahil olmak üzere çeşitli kategorilerde 12 adaylık alan Clair Obscur: Expedition 33 yer alıyor. İşte bu yılki BAFTA Game Awards adayları:

Yılın en iyi oyunu

ARC Raiders

Blue Prince

Clair Obscur: Expedition 33

Dispatch

Ghost of Yotei

Indiana Jones

En iyi animasyon

Battlefield 6

Death Stranding 2

Dispatch

Ghost of Yotei

Hades II

Hollow Knight: Silksong

En iyi sanatsal başarı

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2

Dispatch

Ghost of Yotei

Hollow Knight: Silksong

South of Midnight

En iyi ses

ARC Raiders

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2

Dispatch

Ghost of Yotei

Indiana Jones

En iyi İngiliz yapımı oyun

Atomfall

Citizen Sleeper 2

Mafia: The Old Country

Monument Valley 3

Powerwash Simulator 2

Two Point Museum

En iyi ilk oyun

Blue Prince

Clair Obscur: Expedition 33

Consume Me

Despelote

Dispatch

The Midnight Walk

En iyi gelişen oyun

Fallout 76

Helldivers 2

Hitman World of Assassination

No Man’s Sky

Vampire Survivors

Warhammer 40,000: Space Marine 2

En iyi aile oyunu

Donkey Kong Bananza

Is This Seat Taken?

LEGO Party!

Mario Kart World

Powerwash Simulator 2

Two Point Museum

En iyi eğlence ötesi oyun

The Alters

And Roger

Citizen Sleeper 2

Consume Me

Despelote

STALKER 2

En iyi oyun tasarımı

Ball X Pit

Blue Prince

Clair Obscur: Expedition 33

Ghost of Yotei

Hades II

Split Fiction

En iyi çok oyunculu oyun

ARC Raiders

Dune: Awakening

Elden Ring Nightreign

LEGO Party!

PEAK

Split Fiction

Müzikleri en iyi oyun

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2

Dispatch

Ghost of Yotei

Hollow Knight: Silksong

Indiana Jones

En iyi hikaye anlatımı

The Alters

Blue Prince

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2

Indiana Jones

Kingdom Come: Deliverance II

En iyi tescilli fikir

The Alters

ARC Raiders

Clair Obscur: Expedition 33

Dispatch

South of Midnight

Split Fiction

En iyi başrol oyuncusu

Aaron Paul – Dispatch

Ben Starr – Clair Obscur: Expedition 33

Erika Ishii – Ghost of Yotei

Jennifer English – Clair Obscur: Expedition 33

Tom McKay – Kingdom Come: Deliverance II

Troy Baker – Indiana Jones

En iyi yardımcı oyuncu

Alix Wilton Regan – Lies of P: Overture

Charlie Cox – Clair Obscur: Expedition 33

Jane Perry – Dead Take

Jeffrey Wright – Dispatch

Kirsty Rider – Clair Obscur: Expedition 33

Troy Baker – Death Stranding 2

En iyi teknik başarı

ARC Raiders

Death Stranding 2

DOOM: The Dark Ages

Ghost of Yotei

Indiana Jones

Split Fiction

Kaynak: Haber Merkezi
