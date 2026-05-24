Yıldızlar Holding Yönetim Kurulu adına Ali Vahit Atıcı tarafından paylaşılan yazılı bilgilendirmede; Doruk Madencilik çalışanlarının yasal alacaklarıyla ilgili sürecin, devletin yetkili makamlarıyla tam bir koordinasyon ve şeffaflık içinde yönetildiği, bu doğrultuda verilen tüm sözlerin eksiksiz yerine getirildiği ifade edildi.

ÖDEMELERİN DETAYLARI PAYLAŞILDI

Açıklamada, gerçekleştirilen finansal işlemlerin detaylarına şu şekilde yer verildi:

"24 Nisan, 28 Nisan ve 7 Mayıs 2026 tarihlerinde tamamlanan ödeme takvimi doğrultusunda, çalışanlarımıza toplam 164 milyon 852 bin 124,60 lira maaş ödemesi ile 13 milyon 559 bin 83,14 lira tazminat ödemesi yapılmıştır. Böylelikle personelimizin tüm ücret ve ücrete bağlı hakları eksiksiz bir şekilde kapatılmıştır. Bu ödemelerin yanı sıra, Türkiye Maden-İş Sendikasına da 10 milyon lira tutarındaki sendikal aidat borcu aktarılmıştır."

"SÜREÇ SAĞDUYU VE SORUMLULUKLA YÖNETİLİYOR"

Holding, işten ayrılan personelin haklarına ilişkin ise şu bilgilendirmede bulundu:

"15 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla kendi istekleriyle işten ayrılma talebinde bulunan çalışanlarımızın kıdem tazminatları ve diğer yasal işçilik alacakları, belirlenen planlama dahilinde ödenecektir. Tek bir çalışanımızın dahi alın terinin karşılıksız kalmaması temel ilkemizdir. Doruk Madencilik olarak bu hassas süreci; sağduyu, yüksek sorumluluk bilinci ve devletimizin ilgili kurumlarıyla tam bir uyum içerisinde sürdüreceğimizi kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."