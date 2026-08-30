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Ferrari ve Lamborghini ile birlikte İtalyan otomotiv sanayisinin devleri arasında yer alan Maserati'nin kuruluş öyküsü sinemaya uyarlanıyor. İtalya ve ABD ortak yapımı olan Maserati: The Brothers (Maserati Kardeşler), sinema dünyasının dev isimlerini bir araya getiren kadrosuyla dikkat çekiyor. Biyografi türündeki yapımda Anthony Hopkins, Al Pacino, Andy Garcia ve Jessica Alba gibi dünyaca ünlü yıldızlar rol alıyor.

1930'LARIN YARIŞ DÜNYASI VE İNDİANAPOLİS 500 MÜCADELESİ

1930'lu yıllarda geçen film, Maserati Kardeşler’in dönemin motor sporları dünyasındaki en prestijli yarışı olarak kabul edilen Indianapolis 500'ü kazanacak ilk İtalyan otomobilini üretme mücadelesini konu alıyor. Filmde kardeşlere Michele Morrone (Alfieri), Salvatore Esposito (Bindo) ve Lorenzo De Moor (Carlo) hayat veriyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise daha önce Lamborghini: The Man Behind the Legend filmine de imza atan Robert Moresco oturuyor.

VİZYON TAKVİMİ "ÇOK YAKINDA"

Tanıtım çalışmalarına başlanmasıyla birlikte ilk fragmanı yayınlanan yapım için henüz net bir vizyon tarihi açıklanmadı. Fragmanının sonunda "çok yakında" ifadesine yer verilen filmin önümüzdeki dönemde izleyiciyle buluşması bekleniyor.