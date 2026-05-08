Aksaraylı sporcu Abdullah Eren Yıldız, Mersin Erdemli’de düzenlenen Havalı Silahlar Bülent Torpil Kupası’nda U21 Erkekler Havalı Tüfek kategorisinde birincilik elde ederek altın madalya kazandı. Sporcu, elde ettiği derecelerle Almanya ve Makedonya’daki uluslararası organizasyonlara katılma hakkı kazandı.

ALTIN MADALYA MERSİN’DEN GELDİ

DÜNYA ŞAMPİYONASI BİLETİ

Yarışmada elde ettiği dereceyle birlikte sporcu, aynı zamanda Genç Erkekler Havalı Tüfek yurtdışı baraj puanını da geçerek önemli bir başarıya imza attı. Bu sonuçla Yıldız, 15 Haziran’da Almanya’da düzenlenecek Havalı Silahlar Gençler Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.

AVRUPA ARENASINDA MÜCADELE EDECEK

Abdullah Eren Yıldız’ın elde ettiği bir diğer önemli başarı ise Avrupa kotası oldu. Sporcu, 3–7 Haziran 2026 tarihleri arasında Kuzey Makedonya’da düzenlenecek Havalı Silahlar Yarışması’na katılmaya hak kazandı.

Organizasyonda 10 metre havalı tüfek ve tabanca disiplinlerinde büyükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde Avrupa’nın en iyi sporcuları mücadele edecek.

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TEBRİK

Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, başarılı sporcu için yaptığı açıklamada Abdullah Eren Yıldız’ı tebrik ederek uluslararası müsabakalarda başarılar diledi.

ULUSLARARASI TEMSİL BEKLENTİSİ

Elde edilen derecelerle birlikte Abdullah Eren Yıldız’ın hem Almanya’daki Dünya Şampiyonası hem de Makedonya’daki Avrupa yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek olması, spor camiasında memnuniyetle karşılandı. Sporcuya yönelik beklentinin uluslararası arenada da başarı elde etmesi yönünde olduğu ifade ediliyor.