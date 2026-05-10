Yıldız Tilbe'nin başı yapay zeka ile belada
Yıldız Tilbe bir süredir yapay zeka ile başının dertte olduğunu açıkladı. Tilbe, yapay zeka aracılığıyla kendisinin konuşturulduğunu ifade ederken, "Yapay zekayı korkunç buluyorum. İnternette bazı sitelerde hiç tanımadığım insanlarla beni konuşturduklarını görüyorum" dedi
Yıldız Tilbe, bir süredir yapay zeka uygulamalarını anlamak için çaba sarf ediyor. Yeni uygulamalarla sohbet edip şaşırtmacalı sorularla bu yazılımları test eden Tilbe, konuyla ilgili samimi açıklamalar yaptı.
Son dönemde dijital platformlarda yapay zeka kullanılarak sahte videolarının yapıldığını söyleyen Tilbe, bu durumdan dert yandı.
Sabah'da yer alan haberde Tilbe, "Yapay zekayı korkunç buluyorum. İnternette bazı sitelerde hiç tanımadığım insanlarla beni konuşturduklarını görüyorum.
Sanatta faydalı olabilir ama kötü kullanılırsa çok tehlikeli olabilir. Ayrıca bunlardan çocuklar da etkileniyor" dedi.