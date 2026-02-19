İsrail saldırıları sonucu büyük yıkımın yaşandığı bölgede, barınma ihtiyacı her geçen gün artarken, Gazze’nin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi’nde inşa edilen “Yıldız Tilbe Çadır Kenti” düzenlenen törenle hizmete girdi.
Yıldız Tilbe'den Gazze'ye yardım eli: "Çadır Kenti" hizmete girdi
Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe’nin bağışlarıyla, Gazze Şeridi’nde evlerini kaybeden Filistinliler için kurulan çadır yerleşimin açılışı yapıldı.Derleyen: Hande Karacan
Projede, Kudüs İçin Gönüllüler Derneği ile Mevedde Yardım Kuruluşu iş birliği yaptı. Toplam 80 çadırdan oluşan yerleşim alanı yalnızca barınma imkânı sunmakla kalmıyor; çocuklar için kurulan “Yıldız Tilbe Okulu”, bir mescit, güneş enerjisi panelleri, enerji kontrol birimi, su kuyusu ve ortak mutfak gibi temel ihtiyaçlara yönelik donatılar da bulunuyor.
Mevedde Derneği Başkanı Abdullah Sukkar Ebu Enver, projenin bölgedeki öncü çalışmalardan biri olduğunu belirterek, alanın daha önce altyapıdan yoksun ve ıssız bir bölge olduğuna dikkat çekti.
Su, elektrik ve internet gibi hizmetlerin bulunmaması nedeniyle insanların burada yaşamayı tercih etmediğini ifade eden Ebu Enver, çadır kent planlanırken özellikle su ve gıda erişiminin sağlanmasına öncelik verildiğini söyledi.
Yetkililer, önümüzdeki hafta Gazze’nin kuzeyindeki Muhabarat bölgesinde ikinci bir çadır kentin daha açılacağını duyurdu.
Ravda bölgesinden gelerek yerleşime katılan bir Filistinli anne ise yaşadıkları zorlu süreci gözyaşları içinde anlattı.
İsrail saldırılarında eşini ve oğlunu kaybettiğini söyleyen kadın, daha önce yedi çocuğuyla birlikte küçük bir anaokulu odasında yaşam mücadelesi verdiklerini belirtti. Sekiz kişinin dar bir alanda kaldığını, yeni çadırla birlikte daha insani koşullara kavuştuklarını dile getiren anne, iki banyo imkânının dahi kendileri için büyük bir rahatlama olduğunu ifade etti.
Yaşadığı acılara rağmen inancını koruduğunu söyleyen Filistinli kadın, “Evimiz yıkıldı, eşimi kaybettim. Hayat bir anda değişti. Ama yine de şükrediyorum. Yeni bir başlangıç yapmaya çalışıyoruz” sözleriyle duygularını paylaştı.