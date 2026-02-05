Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, Gazze'deki insani krize destek olmak amacıyla Kudüs Gönüllüleri Derneği üzerinden 300 bin dolar bağışta bulundu. Bu katkı ile bölgede iki tam donanımlı çadır kent kurulması hedefleniyor. Bağışın ulaştırılması ardından moloz temizliği tamamlanarak inşaat çalışmaları başlatıldı. Tilbe'nin, çadır kentlerde kalan Filistinli ailelerin gıda gereksinimini karşılamak için Gazze yararına konser vereceği de belirtildi.

"Her şey Allah rızası için olsun. Allah yardımcımız olsun" diyen Tilbe, yardımlarını sürdüreceğini ifade etti.

Dernek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu bilgiyi paylaştı:

"Yıldız Tilbe, Gazze’de iki ayrı çadır kent için Kudüs Gönüllüleri Derneği’ne 300 bin dolar teslim etmişti. Biz de bu meblağı hemen Gazze’deki Mevedde Yardım Kuruluşu’na ulaştırarak çadır kentlerin inşaatını başlattık. Allah’ın izniyle Ramazan ayına kadar çadır kentler tamamlanmış olacak. Ramazan ayı ile birlikte çadırlardaki Filistinli kardeşlerimize iftarları verilecek."

7 Ekim 2023'ten itibaren Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılar sivil kayıplara yol açarken, ateşkes dönemlerinde bile insani dram sürüyor. Filistinliler açlık, susuzluk, sağlık hizmetleri yetersizliği ve barınma sıkıntılarıyla mücadele ediyor; kış aylarında yetersiz çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Türkiye'de ise pek çok vatandaş, sanatçı ve sivil toplum kuruluşu Gazze'ye yardım seferberliğinde bulunuyor.