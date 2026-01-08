Yıldız Tilbe'den canlı yayında sevgili itirafı: Öyle detaylar verdi ki...

NAZARA ÇÖZÜM

Altı çocuklu bir aileden gelen Yıldız Tilbe, nazara çok inandığını ve her zaman yanında çörek otu taşıdığını anlattı. 'Çörek otu torba torba her zaman yanımdadır' diyen sanatçı, nazardan korunmak için bu yöntemi kullandığını söyledi.