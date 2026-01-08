Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Magazin Yıldız Tilbe'den canlı yayında sevgili itirafı: Öyle detaylar verdi ki...

Yıldız Tilbe'den canlı yayında sevgili itirafı: Öyle detaylar verdi ki...

Yıldız Tilbe, Gel Konuşalım programında yalnızlığını, ilk platonik aşkını, nazar koruması için çörek otu taşıdığını ve 1998'den beri kimseyle olmadığını samimiyetle anlattı. Survivor'a katılmayacağını esprili şekilde belirten şarkıcı gündeme oturdu.

Yıldız Tilbe'den canlı yayında sevgili itirafı: Öyle detaylar verdi ki... - Resim: 1

Özel hayatıyla ilgili soruları da cevaplayarak sevgili itirafında bulunan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, samimi açıklamalarıyla gündeme damga vurdu. Tilbe, “Babam öldüğümden beri hayatımda kimse yok. 98 yılından beri yalnızım. Çok aldatıldım, davranışlarından anlarım.'' diyerek duygularını paylaştı.

Sahnede enerjik performansları ve içten tavırlarıyla hayran bırakan Yıldız Tilbe, açıklamalarıyla yine dikkatleri üzerine çekti.

59 yaşındaki sanatçı, Gel Konuşalım programında açık yürekli itiraflarda bulundu:

"YOLDA ÖLÜRÜM"

Merak edilen sorulara yanıt veren Tilbe, ''Survivor'a katılırsam yolda ölürüm. Ben Survivor kadını değilim. Katılırsam Haluk Şentürk (Menajeri), Ece Erken, Tuğba Nur Namlı, Leman (Yardımcısı) ve Furkan'ı alırım. Acun'a sorardım reyting için kimi götüreyim?'' şeklinde esprili bir cevap verdi.

Sanat camiasından yakın arkadaşı olmadığını belirten Tilbe'nin hiçbir isim zikretmemesi ilgi çekici bulundu.

Sanat camiasından yakın arkadaşı olmadığını belirten Tilbe'nin hiçbir isim zikretmemesi ilgi çekici bulundu.

NAZARA ÇÖZÜM

Altı çocuklu bir aileden gelen Yıldız Tilbe, nazara çok inandığını ve her zaman yanında çörek otu taşıdığını anlattı. 'Çörek otu torba torba her zaman yanımdadır' diyen sanatçı, nazardan korunmak için bu yöntemi kullandığını söyledi.

Torun sahibi olan Tilbe, torunlarının isimlerini kendisinin koyduğunu belirtti.

KULİS İSTEĞİ

Mutfakla arası iyi olan şarkıcı, 'Güzel yemekler yapıyorum' dedi. Kulis taleplerinde sadece Türk kahvesi istediğini açıklayan Tilbe, sadeliğiyle dikkat çekti.

"PLATONİKTİ"

Aşk hayatına dair çarpıcı detaylar veren Yıldız Tilbe, ''İlk aşkım mahallede bakıştığım çocuktu. Platonikti sadece bakışmayı biliyorduk. Bir gün kız kaçırdığını duydum, şoka girdim. Onu zor unuttum. İlk aşkım oydu, son aşkımı hatırlamıyorum. Samimi söylüyorum 15-20 yıldan fazla oldu. Babam öldüğümden beri hayatımda kimse yok. 98 yılından beri yalnızım. Çok aldatıldım, davranışlarından anlarım.'' sözleriyle geçmişini anlattı.

Tilbe, sevilen 'Ama Evlisin' şarkısını ''Evli birine yazdım ama aramızda hiçbir şey olmadı. Kendisi oyuncu değil.'' diyerek açıkladı.

Yıldız Tilbe kimdir?

Yıldız Tilbe, 16 Temmuz 1966 tarihinde İzmir'in Konak ilçesine bağlı Gültepe semtinde doğmuş ünlü Türk şarkıcı ve şarkı sözü yazarıdır.

Kaynak: Haber Merkezi
