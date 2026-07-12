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Kaynak: Haber Merkezi

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz akşam Alaçatı'da bir mekanın açılış etkinliği kapsamında hayranlarıyla bir araya geldi. Yıldız Tilbe sevilen eserlerinin yanı sıra yeni şarkılarından da oluşan zengin repertuvarıyla müzikseverlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Konser boyunca doğal tavırları ve alışılmışın dışındaki sahne performansıyla büyük ilgi gören Tilbe, kendine özgü dans figürleriyle izleyicilerin coşkusunu artırdı.

Eğlenceli anlar salondan yoğun alkış alırken, konseri takip eden hayranlarının cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler kısa sürede sosyal medya platformlarında binlerce kez paylaşıldı.