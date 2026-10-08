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Kaynak: DHA / İHA / ANKA

Türkiye'nin köklü yükseköğretim kurumlarından Yıldız Teknik Üniversitesi, büyük bir siber güvenlik skandalı ile sarsıldı. Üniversitenin dijital altyapısını hedef alan siber saldırı, binlerce kişinin kişisel verilerini risk altına soktu.

KVKK'DAN RESMİ İHLAL DUYURUSU

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), konuyla ilgili resmi internet sitesi üzerinden bir ilan yayımladı. Veri sorumlusu sıfatını taşıyan Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından Kurula iletilen bildirimde şu çarpıcı detaylara yer verildi:

Veri ihlalinin 1 Ekim 2026 tarihinde başlayıp aynı gün tespit edildiği bildirildi. Üniversitenin sanallaştırma altyapısının ve üzerinde çalışan sunucuların fidye yazılımı (ransomware) saldırısının kurbanı olduğu açıklandı.

Mevcut kayıtlara göre ihlalden yaklaşık 140.000 öğrenci ve 4.500 personel etkilendi. Ziyaretçilere ilişkin kişi sayısı ise henüz netlik kazanmadı.

İhlalden etkilenen tam kişisel veri kategorilerinin henüz belirlenemediği, konuya ilişkin incelemelerin sürdüğü ifade edildi.

DERS KAYIT DÖNEMİNDE SİSTEMLER ÇÖKMÜŞTÜ

YTÜ'de 1 Ekim'den bu yana yaşanan teknik arızalar, özellikle yoğun ders kayıt döneminde öğrencileri ve akademik kadroyu mağdur etmişti. Üniversite yönetimi elektronik hizmet altyapısında teknik çalışmalar yürütüldüğünü duyururken; öğrenci bilgi sistemi (OBS), çevrimiçi ders platformları ve e-imza sistemlerinde ciddi aksaklıklar yaşandığı ortaya çıkmıştı.

KVKK'nın 07.10.2026 tarihli kararıyla kamuoyuna duyurulan siber saldırının ardından üniversite yönetiminin atacağı adımlar ve yürütülen kapsamlı incelemenin sonuçları merakla bekleniyor.