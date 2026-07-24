Yıldız oyuncunun saçlarının sırrı ortaya çıktı: “Keşke param olmasaydı, oğlum sağlıklı olsaydı"

Cucurella, “Beni unutursa saçlarımdan hatırlasın diye saçlarımı kesmiyorum. Bu, maçlarda beni kolay bulmasını da sağlıyor.” ifadelerini kullandı.

Yıllardır imzası haline gelen saç stilinin aslında oğluyla arasındaki bağı güçlendiren duygusal bir tercih olduğu öğrenildi.