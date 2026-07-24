Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Yıldız oyuncunun saçlarının sırrı ortaya çıktı: “Keşke param olmasaydı, oğlum sağlıklı olsaydı"

Yıldız oyuncunun saçlarının sırrı ortaya çıktı: “Keşke param olmasaydı, oğlum sağlıklı olsaydı"

Dünya Kupası şampiyonu İspanya’nın yıldız futbolcusu Marc Cucurella’nın yıllardır hiç toplamadığı kıvırcık saçlarının ardındaki duygusal neden ortaya çıktı.

Kaynak: Diğer
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Yıldız oyuncunun saçlarının sırrı ortaya çıktı: “Keşke param olmasaydı, oğlum sağlıklı olsaydı" - Resim: 1

İspanya Milli Takımı’nın ve Real Madrid’in yıldız futbolcusu Marc Cucurella, futbolseverlerin yıllardır merak ettiği kıvırcık saçlarının ardındaki hikayeyi ilk kez tüm açıklığıyla anlattı.

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Yıldız oyuncunun saçlarının sırrı ortaya çıktı: “Keşke param olmasaydı, oğlum sağlıklı olsaydı" - Resim: 2

Saçlarını oğlu için hiç kesmiyor

60 milyon euro piyasa değerine sahip yıldız futbolcu, otizmli oğlu Mateo’nun kendisini sahada kolayca tanıyabilmesi için saçlarını uzun ve dağınık bıraktığını söyledi.

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Yıldız oyuncunun saçlarının sırrı ortaya çıktı: “Keşke param olmasaydı, oğlum sağlıklı olsaydı" - Resim: 3

Cucurella, “Beni unutursa saçlarımdan hatırlasın diye saçlarımı kesmiyorum. Bu, maçlarda beni kolay bulmasını da sağlıyor.” ifadelerini kullandı.

Yıllardır imzası haline gelen saç stilinin aslında oğluyla arasındaki bağı güçlendiren duygusal bir tercih olduğu öğrenildi.

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Yıldız oyuncunun saçlarının sırrı ortaya çıktı: “Keşke param olmasaydı, oğlum sağlıklı olsaydı" - Resim: 4

“Keşke param olmasaydı, oğlum sağlıklı olsaydı”

Dünya Kupası şampiyonu futbolcu, sahip olduğu şöhret ve servetin hiçbir anlam ifade etmediğini belirterek en büyük dileğini şu sözlerle anlattı:

“Keşke param olmasaydı, oğlum sağlıklı olsaydı.”

Bu sözler, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.

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Yıldız oyuncunun saçlarının sırrı ortaya çıktı: “Keşke param olmasaydı, oğlum sağlıklı olsaydı" - Resim: 5

Aile olarak zorlu bir süreç yaşadılar

Cucurella ve eşi Claudia Rodriguez, Amazon Prime’da yayımlanan belgeselde oğulları Mateo’nun otizm tanısı aldıktan sonra yaşadıkları zorlu günleri gözyaşları içinde anlattı.

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Yıldız oyuncunun saçlarının sırrı ortaya çıktı: “Keşke param olmasaydı, oğlum sağlıklı olsaydı" - Resim: 6

Rodriguez, oğullarının gelişimindeki farklılıkları erken fark ettiklerini belirterek, “Mateo’yu okula bırakmak için her gün birlikte giderdik. O sırada Rio’ya hamileydim. Her gün ağlayarak geri dönerdik.” dedi.

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Yıldız oyuncunun saçlarının sırrı ortaya çıktı: “Keşke param olmasaydı, oğlum sağlıklı olsaydı" - Resim: 7

Cucurella ise bu süreci, “Çocuğunuzun otistik olduğunu öğrenince buna hazır olmadığınızı anlıyorsunuz. Çok şey öğrenmek zorunda kaldık.” sözleriyle özetledi.

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Yıldız oyuncunun saçlarının sırrı ortaya çıktı: “Keşke param olmasaydı, oğlum sağlıklı olsaydı" - Resim: 8

Üç çocuk babası

2018 yılında tanışan Marc Cucurella ile Claudia Rodriguez çiftinin Mateo, Rio ve Bella adında üç çocuğu bulunuyor.

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Yıldız oyuncunun saçlarının sırrı ortaya çıktı: “Keşke param olmasaydı, oğlum sağlıklı olsaydı" - Resim: 9

Espanyol altyapısında futbola başlayan 28 yaşındaki İspanyol futbolcu, kariyerinde Barcelona, Eibar, Getafe, Brighton ve Chelsea formalarını giydikten sonra bu yaz 55 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid’e transfer oldu.

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Yıldız oyuncunun saçlarının sırrı ortaya çıktı: “Keşke param olmasaydı, oğlum sağlıklı olsaydı" - Resim: 10

Bugün 60 milyon euroluk piyasa değerine ulaşan yıldız futbolcu, başarılarının yanı sıra oğluna olan sevgisiyle de gündem oldu.

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