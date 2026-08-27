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Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasına kalan Fenerbahçe’de transfer hareketliliği devam ederken, Jayden Oosterwolde için beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertli ekipten İtalya Serie A ekibi Roma’ya transfer olması beklenen Hollandalı futbolcunun transfer görüşmelerini tamamlamak için İtalya’ya gittiği belirtilmişti.

TRANSFER İPTAL OLDU

İtalyan basınından Corriere dello Sport’un haberine göre Jayden Oosterwolde’nin Roma transferi iptal oldu.

Haberde, Oosterwolde’nin sağlık durumunun Fenerbahçe’nin öngördüğünden daha farklı bir seviyede olduğu aktarıldı.

SAHALARA DÖNÜŞ TARİHİ UZAYABİLİR

Öte yandan Hollandalı futbolcunun sahalara geri dönüş tarihinin aralık veya ocak ayını bulabileceği belirtildi.

Bu gelişmenin ardından Roma’nın transfer sürecini durdurduğu öne sürüldü.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 47 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Transfermarkt verilerine göre Jayden Oosterwolde’nin güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.