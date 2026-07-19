Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

2026 Dünya Kupası, sadece sahadaki performanslarla değil, teknik direktör tercihleriyle de gündem yaratmaya devam ediyor. Bu tartışmaların merkezinde ise Fransa’nın yıldız ismi N’Golo Kanté yer aldı.

8 MAÇTA DA KULÜBEDE KALDI

Tecrübeli orta saha oyuncusu, Fransa’nın turnuva boyunca oynadığı 8 karşılaşmanın tamamında yedek kulübesinde oturdu. Kanté, Dünya Kupası’na tek bir dakika bile süre alamadan veda etti.

DESCHAMPS’TAN TARTIŞMALI KARAR

Teknik direktör Didier Deschamps’ın bu tercihi futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Dünya şampiyonu kadronun önemli parçalarından biri olan Kanté’ye turnuva boyunca hiç şans verilmemesi, özellikle Fransa’nın zorlu maçlarında eleştiri konusu oldu.

VEDA ŞANSI BİLE VERİLMEDİ

Birçok futbolsever, özellikle üçüncülük maçında Kanté’nin sahaya çıkarılarak sembolik bir veda yapmasını bekliyordu. Ancak deneyimli futbolcu, bu karşılaşmada da forma giyemedi.

SESSİZ AMA TARTIŞMALI VEDA

Kariyerinde sayısız başarı bulunan Kanté’nin bu şekilde turnuvaya veda etmesi, Fransa cephesinde en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

Fransız yıldızın geleceği ve milli takım kariyerine devam edip etmeyeceği ise şimdiden merak konusu.