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Yıldız Holding’in, sürdürülebilir ve güçlü büyüme hedefleri doğrultusunda kadrosunu deneyimli isimlerle güçlendiriyor.

Şirket bu noktada özel sermaye yatırımları, portföy yönetimi ve stratejik iş geliştirme alanlarında 30 yılı aşkın profesyonel deneyime sahip Murat Özgen, Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Genel Müdürü olarak atandığını duyurdu.

Özgen’in, yeni görevinde Gözde GSYO’nun mevcut portföy şirketlerinin performans takibi ve değer yaratma süreçlerine liderlik etmesi aynı zamanda yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi ve sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda şirketin rekabet gücünün artırılmasına katkı sunması planlanıyor.