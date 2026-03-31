Yıldız Holding, Operasyonlardan Sorumlu Başkan (COO) pozisyonuna Ali Sözen’in atandığını duyurdu. Gıda ve hızlı tüketim sektörlerinde satış, ticari pazarlama ve yönetim alanlarında 35 yılı aşkın deneyime sahip olan Sözen, yeni görevinde holding genelinde operasyonel mükemmeliyeti güçlendirecek ve performans odaklı yönetim anlayışını pekiştirecek.

Sözen, inovasyon ve verimlilik odaklı projelere liderlik ederek holdingin rekabet gücünü ve operasyonel verimliliğini artırmaya katkı sağlayacak. Aynı zamanda bütçe ve performans süreçlerinin etkin yönetimini üstlenecek, sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda yeni projelerin ve yatırımların stratejik değerlendirilmesinde aktif rol oynayacak.

Kariyerine MetLife’ta başlayan Sözen, daha sonra Coca-Cola İçecek’te ulusal ve bölgesel satış liderliği görevlerinde bulundu. Pınar markasını bünyesinde barındıran Yaşar Grup’ta Satış ve Dağıtımdan Sorumlu Başkan Yardımcılığı ile Gıda ve İçecek Grubu Başkanlığı yaptı. Coca-Cola bünyesinde Nijerya’da Ulusal Ticaret Direktörü olarak da görev alan Sözen, 2011-2015 yılları arasında Yıldız Holding’de Gıda ve İçecek Grubu Başkan Yardımcılığı ile Gıda ve Süt Ürünleri Grubu Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi.

2015’ten bu yana Lactalis Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) olarak görev yapan Sözen, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü mezunu olup, MBA eğitimini ABD’deki Toledo Üniversitesi’nde tamamladı.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Tütüncü, atamaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Sürdürülebilir ve güçlü büyüme hedeflerimiz doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz bu atama ile geçmişte birlikte çalıştığımız Ali Sözen'in yeniden aramıza katılmasından memnuniyet duyuyorum. COO olarak bu önemli görevde operasyonel mükemmeliyet yaklaşımımızı daha da ileri taşıyacağına ve Yıldız Holding'in uzun vadeli stratejik hedeflerine değerli katkılar sağlayacağına inanıyorum."



