Yeniçağ Gazetesi
15 Mart 2026 Pazar
Yıldız Holding dev fabrikayı satıyor: Yeni sahibi belli oldu

Bor Şeker, Yıldız Holding bünyesinde yer alan Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş. paylarının devralınmasına yönelik görüşmelere başlandığını ve taraflar arasında ön protokol imzalandığını açıkladı.

Baran Yalçın
Yıldız Holding, bünyesinde bulundurduğu Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş. paylarını devrediyor. Hisse devir işleminin işleyişi ile ilgili detayların paylaşıldığı açıklamada, sürecin hukuki çerçevesi anlatıldı.

Bor Şeker yetkilileri, pay devir işleminin yapılmasının taraflar arasında imzalanacak olan nihai ve bağlayıcı pay devir sözleşmesinin akdedilmesine bağlı olduğuna dikkat çekti.Operasyonel faaliyetlerin devralınması konusundaki görüşmelerin titizlikle devam ettirildiği belirtildi.

YATIRIMCIYI KORUMAK İÇİN GİZLİLİK KARARI ALINDI

Açıklamada, satın alma görüşmelerinin aslında 31 Ocak 2026 tarihinde başladığı fakat kamuoyuna açıklanmasının belirli stratejik sebeplerle ertelendiğinin altı çizildi.

Şirketin meşru çıkarlarının zarar görmemesi ve pay değerinde spekülatif dalgalanmaların önüne geçilmesi için, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) ilgili tebliğleri uyarınca "içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesi" yönünde Yönetim Kurulu kararı alındığı ifade edildi.

GİZLİLİK ÖNLEMLERİ SONA ERDİ

Bor Şeker, yatırımcıların mağdur olmaması ve piyasadaki belirsizliklerin engellenmesi için alınan gizlilik önlemlerinin, gelinen aşama itibarıyla sona erdiğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, "Söz konusu erteleme sebepleri ortadan kalktığından, bilginin kamuoyuyla paylaşılmasının önünde bir engel kalmamıştır" sözleri sarf edilerek, sürecin şeffaf bir şekilde devam edeceği aktarıldı.

Kaynak: Haber Merkezi
