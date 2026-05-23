Hollanda ekibinde görev yapan Zinchenko’nun, çeşitli uygulamalar üzerinden ücretli video hizmeti sunduğu ve kısa mesaj içerikli “selam”, “tebrik” ve “kutlama” videoları karşılığında yüksek gelir elde ettiği aktarıldı.

Sakatlık sorunları nedeniyle sık sık gündeme gelen oyuncunun, futboldan elde ettiği kazancın ötesinde gelir sağlayan bu yöntemle dikkat çektiği ifade edildi.

29 yaşındaki futbolcunun, söz konusu platformda 30 saniyelik videolar için yaklaşık 12 bin dolar (yaklaşık 500 bin TL) aldığı, aylık gelirinin ise milyonlarca lirayı bulduğu öne sürüldü.

Ajax’tan aylık yaklaşık 150 bin euro kazanan Zinchenko’nun, dijital platformlardan elde ettiği gelirin bu rakamı aştığı iddia edildi.