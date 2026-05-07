Yıldırımhan hedefe havalanacak... Somali iddiası: İlk atış ne zaman

Milli Savunma Bakanlığı AR-GE Merkezi tarafından geliştirilen YILDIRIMHAN uzun menzilli balistik füzesi (ICBM), hem ülkede hem de dünyada büyük yankı uyandırdı. Türkiye, bu hamleyle dikkatleri üzerine çekerken YILDIRIMHAN füzesini en erken bu yıl içerisinde test etmek istiyor. Test yeri ise belli oldu. Türkiye'nin YILDIRIMHAN'ı Somali’de test etmeyi planladığı kaydedildi. Söz konusu sistemin devreye alınması halinde Türkiye, bu kapasiteye sahip sınırlı sayıdaki ülkeler arasına katılacak.

Bloomberg’de yer alan habere göre, YILDIRIMHAN programının yalnızca askeri caydırıcılık amacı taşımadığını, aynı zamanda Türkiye’nin bağımsız uzay kapasitesi oluşturma hedefinin de önemli bir parçası olduğunu ifade ediyor. Aynı teknolojik altyapının ilerleyen süreçte gerçek zamanlı istihbarat sağlayabilecek uydu sistemlerinin yörüngeye taşınmasında kullanılacağı belirtiliyor.