Kaynak: İHA

Yıldırım Belediyesi, ‘Sokaklar Dönüşüyor’ projesine destek verdi. Bu kapsamda Ertuğrulgazi Mahallesi’nde bulunan 4. Mutlu Sokak, ‘Oyun Sokağı’ haline getirildi. Araç trafiğine kapatılan 4. Mutlu Sokak’ta çocuklara yönelik etkinlik ve geleneksel sokak oyunları parkuru hazırlandı. Yapılan düzenlemeyle birlikte zeminine çeşitli oyunlar çizilen 4. Mutlu Sokak, çocukların güvenle oyun oynayabileceği rengarenk bir yaşam alanına dönüştü. Karnelerini alarak yaz tatiline başlayan minikler, Oyun Sokağı’na akın ederek birbirinden eğlenceli etkinliklere katıldı. Keyifli vakit geçiren çocuklar, güvenli bir ortamda oyun oynama imkanı buldu.



ÇOCUK DOSTU KENT

‘Oyun Sokağı’nın açılışına katılarak çocuklarla bir araya gelen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Çocuklarımızın güvenle oyun oynayabildiği ve mahalle kültürünün yeniden canlandığı yaşam alanları oluşturmayı önemsiyoruz. ’Sokaklar Dönüşüyor’ projesiyle 4. Mutlu Sokak’ı çocuklarımız için güvenli bir oyun alanına dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Biz istiyoruz ki çocuklarımız ekranların değil sokakların neşesi olsun; geleneksel oyunlarımızı yaşayarak paylaşmayı, birlikte hareket etmeyi ve sosyalleşmeyi öğrensin. Yıldırım’ı çocuk dostu bir kent haline getirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürecek, mahallelerimize nefes aldıracak bu tür projeleri artırmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı projede emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.