Yıldırım Gibi Çarptılar: Dron Saldırılarını bertaraf edip bayrağı Çekti

Bu düşünceyle planlanan Şehit Personel Yarbay Rasim Sayın Yıldırım-2026 Seferberlik Tatbikatı'nda, seferberlik sisteminin uygulanması, seferberlik ve savaş halinde Türk Silahlı Kuvvetleri ile bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşları arasında yürütülecek müşterek faaliyetlerin denenmesi, ayrıca tatbikata katılacak yedek personelin sefer görevlerine yönelik eğitilmesi hedeflenmektedir. Komutanlığımızca icra edilen Şehit Personel Yarbay Rasim Sayın Yıldırım-2026 Seferberlik Tatbikatı’na Tugay personeliyle birlikte 18 subay, 62 astsubay, 177 uzman erbaş, 814 erbaş ve er olmak üzere toplam 1071 yedek personel ve sefer görev emri almış 203 araç katılmaktadır. Ayrıca 14 kamu ve kuruluşları ile kapsamlı yaklaşım çerçevesinde tatbikatımıza aktif olarak katılım sağlanmaktadır" dedi.