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Kaynak: İHA

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan Rahime Gül Apartmanı'nda akşam saatlerinde etkili olan olumsuz hava koşulları sırasında binanın çatı katına yıldırım düştü. Düşmenin etkisiyle çatıdan savrulan beton ve tuğla parçaları site otoparkında park halinde bulunan iki aracın üzerine düşerek maddi hasara yol açtı. Şiddetli patlamayla birlikte binanın televizyon uyduları da zarar görerek kullanılamaz hale geldi.

"BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYLE YERE DÜŞTÜM"

Olay esnasında yağışı izlemek üzere balkonda bulunduğunu ifade eden site sakini emekli öğretmen İbrahim Tetik, yaşadığı korku dolu anları aktardı. Şiddetli ses ve sarsıntıyla sarsıldığını belirten Tetik, patlama gürültüsüyle yere düştüğünü, sabah uyandığında ise bahçede şeritlerle önlem alındığını ve komşulardan yıldırım düştüğünü öğrendiğini söyledi.

HASARIN BOYUTU DRON İLE KAYDEDİLDİ

Yıldırımın isabet ettiği çatı bölümünde oluşan tahribat ile çevreye yayılan moloz parçaları dron ile havadan görüntülendi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, binadaki hasarın tespiti için incelemeler tamamlandı.