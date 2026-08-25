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Kaynak: Haber Merkezi

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, hayat arkadaşı İman Elbani ile ikinci defa evlat sahibi olmanın coşkusunu paylaştı. Gözlerden uzak ve huzurlu beraberlikleriyle takdir toplayan çift, erkek çocuklarının doğumuyla hane nüfusunu genişletti.

8 Ekim 2022'de ilk çocukları Miray'ı kucaklarına alarak ebeveynlik duygusunu tadan ikilinin, bu defa bir oğullan oldu. Aile, yeni üyelerine "Kerem" ismini seçti.

Çifte mutluluk yaşayan başarılı aktörü önümüzdeki dönemde oldukça tempolu bir takvim bekliyor. Başrolünde yer aldığı "Güller ve Günahlar" projesinin çekim maratonuna girmeye gün sayan oyuncu, eş zamanlı olarak küresel ölçekteki bir organizasyonda boy gösterecek.

Yıldırım, global çapta tanınan Eva Green ile başrolleri paylaştığı “Trees Are Watching” yapımının lansmanı vesilesiyle 18 Eylül günü düzenlenecek prestijli Toronto Uluslararası Film Festivali’nin (TIFF) geçit töreninde yer alacak.