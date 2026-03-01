Yılda sadece 30 gün akıyor sonra sırra kadem basıyor: Uçansu Şelalesi

Kayseri’nin saklı cenneti Yahyalı, "şelaleler diyarı" ünvanını bir kez daha kanıtlıyor. Meşhur Kapuzbaşı Takım Şelaleleri yolu üzerinde bulunan ancak pek çok kişinin fark etmeden geçtiği Uçansu Şelalesi, yılın sadece bir ayı süren kısa ama görkemli mesaisine başladı.
Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde bulunan ve yılda sadece 30 gün akan gizemli Uçansu Şelalesi, baharın gelişiyle birlikte ziyaretçilerine kapılarını açtı. 150 metre yükseklikten dökülen bu doğa harikasını görmek isteyenler için geri sayım başladı.Derleyen: Hava Demir
YILDA SADECE 1 AY AKIYOR: ŞUBAT VE MART DETAYI
Kar ve yağmur sularıyla beslenen Uçansu Şelalesi, iklim koşullarına bağlı olarak genellikle Şubat veya Mart aylarında çağlamaya başlıyor. Yaklaşık 150 metre yükseklikten kayaların arasından süzülen su, ismini de akış biçiminden alıyor.
Yahyalı Dağcılık Spor Kulübü Başkanı İlhan Bayer, şelalenin isminin hikayesini şu sözlerle özetliyor:
"Suyun partiküller halinde dağılarak havada uçuşması nedeniyle yöre halkı buraya 'Uçansu' adını verdi. Bu görsel şölen maalesef sadece bir ay sürüyor, ardından sular kesiliyor."
İlçe merkezine 55 kilometre mesafede bulunan şelale, topografik yapısıyla da şaşırtıyor. "V" şeklinde bir vadi yapısına sahip olan Uçansu, yoldan geçenlerin ilk bakışta fark edemeyeceği bir noktada gizleniyor. Yahyalı Belediyesi ve yerel dağcılık kulüplerinin tanıtım faaliyetleri sayesinde, bu gizemli nokta son yıllarda hem yerli hem de yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi.
DOĞA TUTKUNLARININ YENİ ROTASI
Sosyal medyada paylaşılan videoların ardından popülaritesi artan şelale için bölgede doğa yürüyüşleri ve vadi turları düzenleniyor. Ziyaretçilerden Murat Dağcı, bölgenin potansiyeline dikkat çekerek, "Kapuzbaşı'na giderken tesadüfen fark ettik, herkes bu eşsiz manzarayı ömründe bir kez görmeli" diyerek doğaseverleri bölgeye davet ediyor.
UÇANSU ŞELALESİ'NİN ÖZELLİKLERİ
Yükseklik : Yaklaşık 150 metre
Konum: Kayseri, Yahyalı (İlçe merkezine 55 km)
Akış Süresi: Yılda sadece 1 ay
En Uygun Zaman : Şubat - Mart ayları