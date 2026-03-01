Yılda sadece 30 gün akıyor sonra sırra kadem basıyor: Uçansu Şelalesi

Kayseri’nin saklı cenneti Yahyalı, "şelaleler diyarı" ünvanını bir kez daha kanıtlıyor. Meşhur Kapuzbaşı Takım Şelaleleri yolu üzerinde bulunan ancak pek çok kişinin fark etmeden geçtiği Uçansu Şelalesi, yılın sadece bir ayı süren kısa ama görkemli mesaisine başladı.