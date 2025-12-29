1 Ocaktaki yılbaşı tatili nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak.

Pay piyasasında yarınki işlemlerin takası 2 Ocak Cuma günü, 31 Ocak Çarşamba günkü işlemlerin takası 5 Ocak Pazartesi günü gerçekleşecek.

Borsa İstanbul'da 1 Ocak Perşembe günü işlem gerçekleşmeyecek.

Öte yandan Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) endeks ve pay vadeli kontratlarda 1 Ocak 2026 tarihinde takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek.

31 Aralık 2025 tarihli vade sonu işlemlerine ilişkin T+2 fiziki teslimat işlemleri 5 Ocak 2026 tarihinde yapılacak.

