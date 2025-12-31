Sahte içkiye yönelik operasyonlarla yurttaşların canına kast eden şahıslara göz açtırılmıyor. Her yıl olduğu gibi 2026'ya da geçilirken sahte içki üretim yapan tesislere baskın düzenlendi.

600 ŞİŞE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aliağa, Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Karabağlar, Karşıyaka, Konak ve Ödemiş ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 3,5 ton etil alkol ile 600 şişe sahte içki ele geçirildi, gözaltına alınan 35 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Ayrıca eğlence mekanlarına yönelik gerçekleştirilen uygulamada, sahte içki tespit edilen 4 iş yeri hakkında işlem başlatıldı.

246 BİN 546 İLACA EL KONULDU

Bursa İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güvenlik Şubesi Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri, sahte etiketli ilaç bulunduğunu belirlediği adrese operasyon düzenledi.

Polis, operasyonda farklı markalara ait sahte etiketli 246 bin 546 ilaç, 1294 farklı markaya ait enerji içeceği ve 120 kutu macun ele geçirdi.

Operasyonda şüpheli Y.A. yakalandı. Gözaltına alınan zanlının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

FARKLI KENTLERDE OPERASYON

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi düzenledikleri operasyonlarda 41,7 litre kaçak ve sahte alkollü içkiye el koydu.

İstanbul'un Beylikdüzü ve Esenyurt ilçelerindeki iki adreste sahte içki üretildiği tespit edildi. Polis ekipleri teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçti.

Belirlenen adreslere baskın yapıldı. Bir kısmı zeytinyağı tenekelerinde olan üç bin litre kaçak alkol ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.