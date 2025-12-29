İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Başaran, yeni yıl kutlamalarının kış mevsimiyle çakışmasının bağışıklık sistemi üzerinde ekstra yük yarattığını belirterek alkol tüketimi, kalabalık ortamlar ve influenza riskine karşı önemli uyarılarda bulundu.
Yılbaşı kutlamaları neden daha riskli? Uzman uyardı: İşte korunma yolları!
Yeni yıl kutlamaları kışın enfeksiyon riskini artırıyor. Uzman Dr. Elif Başaran; alkolün bağışıklığı baskıladığını, grip aşısının önemini ve uyku-beslenmenin kritik rolünü vurguladı. Kalabalık ortamlarda dikkat! Sağlıklı yıl için basit önlemlerle korunmak mümkün. Detaylar haberimizde....
Dr. Başaran, yeni yıl döneminin genellikle kalabalık sosyal etkinlikler, geç saatlere uzanan eğlenceler ve sıkça alkol tüketimiyle geçtiğini vurgulayarak, "Bu tablo kış mevsiminin fizyolojik zorlukları ve solunum yolu enfeksiyonlarının arttığı bir dönemle birleştiğinde, sağlık açısından daha dikkatli olunması gereken bir sürece giriyoruz" dedi.
"ALKOL BAĞIŞIKLIK YANITINI BASKILIYOR"
Alkolün bağışıklık sistemi üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çeken Uzm. Dr. Elif Başaran, "Alkol mukozal bariyerleri zayıflatır, inflamatuvar yanıtı bozar ve enfeksiyonlara karşı savunmayı azaltır. Aşırı alkol tüketimi, bağışıklık sisteminin hem hücresel hem de antikor yanıtını baskılayarak influenza ve diğer viral üst solunum yolu enfeksiyonlarının daha kolay gelişmesine ve daha ağır seyretmesine yol açabilir.
Özellikle kronik hastalığı olan bireyler alkol konusunda daha temkinli olmalıdır. Hipertansiyon, diyabet, kalp-damar hastalığı, karaciğer hastalığı veya gut öyküsü bulunan bireylerin alkol tüketiminden kaçınması gerekir.
Alkolün diüretik etkisiyle gelişen dehidratasyon, halsizlik ve baş ağrısı gibi şikâyetler de bağışıklık yanıtını olumsuz etkiler" diye konuştu.
"KIŞ AYLARINDA ENFEKSİYON RİSKE ARTIYOR"
Kış mevsiminin enfeksiyonlar için yüksek risk taşıdığını belirten Uzm. Dr. Başaran, "Soğuk havalarla birlikte insanların kapalı ve kalabalık ortamlarda daha fazla bulunması, solunum yolu virüslerinin yayılımını hızlandırıyor. İnfluenza virüsü damlacık yoluyla kolayca bulaşır ve özellikle yaşlılar, gebeler ve kronik hastalığı olan bireylerde ciddi komplikasyonlara yol açabilir" dedi.
Başaran, basit korunma tedbirlerinin hâlâ en etkili yöntemler olduğunu vurgulayarak şunları sıraladı:
"Düzenli el hijyeni, kapalı alanlarda iyi havalandırma sağlanması, hastalık belirtileri olan kişilerle yakın temastan kaçınılması ve gerekli durumlarda maske kullanımı enfeksiyon riskini azaltmada etkilidir."
"GRİP AŞISI HALA EN GÜÇLÜ KORUYUCU"
Grip aşısının önemini de vurgulayan Dr. Elif Başaran, "Grip sezonu devam ettiği sürece aşılama anlamlı derecede koruma sağlar. Özellikle 65 yaş üzeri bireyler, gebeler, kronik hastalığı olanlar ve sağlık çalışanları için grip aşısı, hastalığın daha hafif seyretmesinde önemli bir araçtır" şeklinde konuştu.
"UYKU, BESLENME VE YAŞAM TARZI BAĞIŞIKLIĞI DOĞRUDAN ETKİLİYOR"
Bağışıklığın yaşam tarzından doğrudan etkilendiğini belirten Uzm. Dr. Başaran, "Bozulan uyku düzeni bağışıklık sistemini en fazla zayıflatan faktörlerden biridir.
Yetersiz uyku enfeksiyonlara yakalanma riskini artırır ve iyileşme süresini uzatır. Beslenme bağışıklık için temel bir unsurdur. Dengeli beslenme, yeterli protein alımı, sebze-meyve tüketimi ve yeterli sıvı alımı bağışıklık sisteminin sağlıklı çalışması için vazgeçilmezdir. Takviyeler ise gelişigüzel değil, mutlaka bireysel ihtiyaca göre ve hekim kontrolünde kullanılmalıdır" dedi.
"BU BELİRTİLERDE GECİKMEDEN DOKTORA BAŞVURULMALI"
Bazı belirtilerde gecikmenin riskli olduğunu vurgulayan Elif Başaran, "Yüksek ateş, şiddetli kas ağrıları, nefes darlığı, 3 günden uzun süren belirgin halsizlik ya da kronik hastalığı olan bireylerde hızlı klinik kötüleşme durumlarında erken tıbbi değerlendirme hayati önem taşır" uyarısında bulundu."
"SAĞLIK, YENİ YILIN EN DEĞERLİ HEDİYESİ"
Yeni yıl kutlamalarının hayatın keyifli bir parçası olduğunu ancak sağlığın bu keyfin devamı için şart olduğunu belirten Uzm. Dr. Başaran, "Dengeli beslenme, enfeksiyonlardan korunma önlemleri, yeterli uyku ve doğru zamanda sağlık hizmetine başvurma bilinci, yeni yıla sağlıklı girmenin temelini oluşturuyor. Kış mevsiminde sağlığı korumak yalnızca bireysel değil, toplumsal bir sorumluluktur" şeklinde konuştu.