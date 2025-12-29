Yılbaşı kutlamaları neden daha riskli? Uzman uyardı: İşte korunma yolları!

"ALKOL BAĞIŞIKLIK YANITINI BASKILIYOR"

Alkolün bağışıklık sistemi üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çeken Uzm. Dr. Elif Başaran, "Alkol mukozal bariyerleri zayıflatır, inflamatuvar yanıtı bozar ve enfeksiyonlara karşı savunmayı azaltır. Aşırı alkol tüketimi, bağışıklık sisteminin hem hücresel hem de antikor yanıtını baskılayarak influenza ve diğer viral üst solunum yolu enfeksiyonlarının daha kolay gelişmesine ve daha ağır seyretmesine yol açabilir.