Ali Yazan / Ordu /Yeniçağ

Ordu’da Agape Kilisesi tarafından düzenlenen Noel Bayramı kutlamasında birlik ve beraberlik mesajları verildi.

İlahilerin okunup duaların edildiği ayine, Hristiyan vatandaşların yanı sıra Müslüman vatandaşlar da katılarak hoşgörü örneği sergiledi.

Hristiyan aleminin en önemli bayramlarından olan Noel, Ordu Agape Kilisesi’nde düzenlenen özel bir programla kutlandı.

Protestan Kiliseler Vakfı Başpastörü Orhan Pıçaklar’ın yönettiği ayine çok sayıda vatandaş katıldı.

ORDU’DA NOEL KUTLANDI

İlahilerin söylendiği ve İncil'den bölümlerin okunduğu kutlamada, sadece Hristiyanlar için değil, Ordu ve tüm Türkiye için dua edildi.

Başpastör Orhan Pıçaklar, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Biz Noel'i Tanrı'ya ibadet ederek geçiriyoruz. Bu vesileyle önce Ordu için yalvarıyoruz, Türkiye için yalvarıyoruz ve bütün dünya için yalvarıyoruz. Tanrı Noel'de vermiş olduğu esenliği, huzuru ve bereketi bolca üzerimize döksün. Rahatlıkla burada ibadetimizi yapabilmemize fırsat veren Tanrı, devletimizi ve güvenlik güçlerimizi korusun. Tanrı bütün Türklerin üzerine esenliğini döksün diye dua ediyoruz."

"YILBAŞI İLE NOEL KARIŞTIRILIYOR"

Konuşmasında toplumda sıkça karıştırılan "Yılbaşı" ve "Noel" kavramlarına da açıklık getiren Pıçaklar, 31 Aralık gecesinin dini bir yönü olmadığını vurguladı. Pıçaklar şunları söyledi:

"Noel, insanlara huzur ve esenlik vermek için gelmiştir. İnsanlar bazen şaşırıyor, 31 Aralık ile Noel'i karıştırıyorlar. Ama her zaman söylediğimiz gibi 31 Aralık'ın bizimle hiçbir ilgisi yoktur. 31 Aralık'ta biz evlerimizde oturacağız. Biz bu dönemi dua ederek, ilahiler ve kutsal kitap okuyarak geçiriyoruz."

KORKUYA KARŞI "ESENLİK" MESAJI

Pıçaklar, Noel'in ruhani anlamını ise şu sözlerle özetledi: "Meleklerin bu dönemde söylediği bir söz vardır; 'Korkmayın.' Neden korkmayın? Çünkü artık hiçbir şey size acı veremeyecek, Tanrı sizin için geldi anlamında olan bir dönemden geçiyoruz. Sizlerle birlikte olmak bizim için büyük bir şereftir."