Yeni yıl heyecanının sardığı şu günlerde, çocuklara alınacak hediyelerin başında gelen oyuncaklar vitrinleri süslemeye başladı. Ancak uzmanlar, ailelerin rengarenk ambalajlara ve ışıltılı tasarımlara aldanarak güvenlik kriterlerini göz ardı etmesinin geri dönülemez sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

Bilimsel veriler, standart dışı oyuncakların sadece fiziksel yaralanmalara değil, aynı zamanda nörolojik gelişimi tehdit eden ağır metal zehirlenmelerine de yol açtığını ortaya koydu.

TOKSİK MATERYALLER VE GELİŞİMSEL RİSKLER

Dünya genelinde yapılan araştırmalar, ucuz ve kalitesiz plastik oyuncaklarda bulunan fitalat ve kurşun miktarının yasal sınırların çok üzerinde olduğunu kanıtladı.

Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) üyesi ve çocuk sağlığı uzmanı Dr. Ben Hoffman, oyuncak seçiminin sadece bir eğlence aracı değil, çocuğun biyolojik güvenliğini sağlayan kritik bir tercih olduğunu belirtti.

Hoffman, boyalı yüzeylerdeki ağır metallerin ve plastik yumuşatıcıların hormonal dengeleri bozarak uzun vadede öğrenme güçlüğü ve bağışıklık sistemi sorunlarına neden olduğunu bildirdi.

DİJİTAL VE IŞIKLI OYUNCAKLARIN NÖROLOJİK ETKİSİ

Sadece fiziksel güvenlik değil, zihinsel gelişim de bu süreçte masaya yatırıldı. Londra Queen Mary Üniversitesi’nden gelişim psikoloğu Dr. Sam Wass, aşırı uyarana sahip, pilli ve gürültülü oyuncakların çocukların dikkat sürelerini kısalttığını ifade etti.

Wass, "Kendi başına hareket eden ve karmaşık sesler çıkaran oyuncaklar, çocuğun hayal gücünü pasifize ederek bilişsel yeteneklerini köreltmektedir," diyerek sade ve yapılandırılmamış materyallerin tercih edilmesi gerektiğini dile getirdi.

GÜVENLİK SERTİFİKALARI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Avrupa Oyuncak Güvenliği Direktifi kapsamında değerlendirmelerde bulunan İngiltere merkezli güvenlik uzmanı Philip Russell, "CE" ve "EN71" işaretlerinin bulunmadığı ürünlerin birer "saatli bomba" niteliği taşıdığını aktardı.

Russell, özellikle mıknatıslı parçalar ve düğme pillerin yutulması durumunda iç organlarda ciddi yanıklara ve delinmelere yol açtığını, bu tür vakaların yılbaşı dönemlerinde %30 oranında artış gösterdiğini kaydetti.

Uzmanlar, ebeveynlerin hediye seçerken "yaş grubu" uyarılarını dikkatle okumaları ve markası belirsiz, keskin kokulu ürünlerden uzak durmaları gerektiğinin altını çizdi.