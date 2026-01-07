Haftanın dizisi: Geçen haftada yılbaşı dolayısıyla birçok dizi yayınına ara verdi. TRT 1’de ekrana gelen ‘Cennetin Çocukları’ ise, yoluna devam etti. Diğer yapımların ekranda olmamasını fırsata çeviren dizi, tüm kategorilerde (Total, AB ve ABC1) zirvede yer aldı.

Başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Özgü Kaya, Melisa Şenolsun gibi isimlerin olduğu dizi, aldığı reytingin yanı sıra sosyal medyada da çok konuşuldu.

Ajan Ertan ile Zafer’in hikâyesi

Haftanın filmi: Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak’ın yaptığı, senaryosunu Giray Altınok ile Kerem Özdoğan’ın kaleme aldığı, oyuncu kadrosunda Giray Altınok, Kerem Özdoğan, Özge Özacar, Şükrü Özyıldız, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi isimlerin olduğu ‘Disco’, ilk hafta sonunda 97 bin 632 seyirci tarafından izlendi.

MGX Film ve BG Film imzalı film, istihbarat teşkilatından uzaklaştırılan ajan Ertan ile onun mesleğini öğrenen Zafer'in hikâyesini anlatıyor.

‘Bir Gün Gideceğim Buradan’a düet

Haftanın şarkısı: Cem Adrian ile Demet Sağıroğlu’nun düet şarkısı ‘Bir Gün Gideceğim Buradan’, Adrianopolis etiketiyle yayınlandı. Sözleri Demet Sağıroğlu’na, müziği Stamatis Spanoudakis’e ait şarkıya Gökhan Özdemir’in yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş.

Kendine özgü yorumu, müzisyenliğe olan farklı bakış açısı ve tavizsiz duruşuyla kariyerinde 21 yılı geride bırakan Cem Adrian ile güçlü yorumu ve karakteristik sesiyle Türk Pop Müziği’ne damga vuran Demet Sağıroğlu, çok özel bir düetle ilk kez Adrian ile birlikte müzikseverlerin karşısına çıktı.

Bu kez filmin sonunu sen yazabilirsin

Haftanın kitabı: Yazar Fikriye Kaya’nın ‘Aynı Film Kaç Kez Oynar?’ kitabı Kitapyurdu Doğrudan Yayıncılık etiketiyle raflardaki yerini aldı. Kitap, yaşamda sıkışıp kaldığın döngüleri görmen, kırman ve dönüştürmen için kaleme alındı. Her bölüm, kendi iç sesini duyman için bir davet; her kelime, yarına yeniden başlamak isteyen yanına uzanan bir el gibi...

‘Aynı Film Kaç Kez Oynar?’, sıradan bir kişisel gelişim kitabı değil; bir fark ediş, bir yüzleşme ve en önemlisi bir özgürleşme çağrısıdır. Eğer aynı hikâyede defalarca yaralanmaktan yorgunsan, bu kez filmin sonunu sen yazabilirsin.