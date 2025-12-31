Seneyi kapatırken en çok merak edilen konulardan birisi de yılın son akşamında ekranlarda hangi yapımların olacağıdır. Peki, hangi kanalda hangi programlar var? İşte kanal kanal detaylar…

TRT 1: ‘Lingo Türkiye’nin yılbaşı özel bölümünde ‘Taşacak Bu Deniz’ dizisinin sevilen isimleri Burak Yörük, Ava Yaman, Zeynep Atılgan, Erdem Şanlı, Aytek Şayan, Fester Abdü ve Burcu Çavrar; ‘Cennetin Çocukları’ dizisinin oyuncu kadrosundan Ali Seçkiner Alıcı, Adem Türkyılmaz, Halil İbrahim Yılmaz, Ali Gözüşirin, Ecem Çalhan, Eda Akalın ve Ekim Bölük, takım arkadaşlarıyla birlikte hem bilgilerini yarıştıracak hem de izleyicilere keyifli anlar yaşatacak. Dağıtılacak 1 milyon TL’lik büyük ödül, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Çocuk Evleri’nde bulunan kimsesiz çocuklara bağışlanacak. Ayrıca Karadeniz türkülerinin sevilen ismi Ekin Uzunlar da şarkılarıyla bu anlamlı geceye renk katacak.

NOW TV: Önce ‘Zootropolis: Hayvanlar Şehri’ filmi ardından da ‘Şevval Sam 30. Yıl Konseri’nin tekrarı ekrana gelecek.

TV8: Hadise, Murat Boz, Gupse Özay ve Giray Altınok’un jüri koltuğunda oturduğu, Acun Ilıcalı’nun sunumuyla ‘O Ses Türkiye’, bu senede yılbaşı özel bölümüyle ekrana gelecek. Cihan Ünal, Pelin Akil, Rabia Soytürk, Serra Arıtürk, Burak Yörük, Feyza Civelek, Ava Yaman, Cansel Elçin, Zeynep Tuğçe Bayat, Emir Benderlioğlu, Ceren Benderlioğlu, Toprak Razgatlıoğlu, Reynmen, Mahsun Karaca, Lvbel C5 gibi çok sayıda isim, sahnede şarkılar söyleyecek.

atv: ‘Kim Milyoner Olmak İster’, yılbaşı özel bölümünde birbirinden değerli sanatçıları stüdyoda konuk edecek. Seda Sayan, Semicenk ve Özcan Deniz, hem yarışıp hem de sevilen şarkılarıyla ekran başındakilere unutulmaz bir akşam yaşatacaklar.

Kanal D: Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’nin hazırlayıp sundukları ‘Şarkılar Bizi Söyler’in tekrar bölümü yayınlanacak.

Show TV: Yıllardır izleyenleri ekran başında kahkahaya boğan BKM imzalı ‘Güldür Güldür Show’, tekrar bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

Star TV: İbrahim Tatlıses’in yıllara meydan okuyan programı İbo Show, bu senede ‘yılbaşı özel’ ile sevenlerine eğlence dolu bir akşam yaşatacak. Programa Bülent Ersoy, Cengiz Kurtoğlu, Yıldız Tilbe, Şafak Sezer, Asena konuk olacak.

Not: Tüm okurlarımın yeni yılını kutlar; sevdiklerinizle güzel günler geçireceğiniz sağlıklı, mutlu, huzurlu, bereketli bir sene diliyorum.