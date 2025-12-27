Sofraya hafif ama şık bir başlangıç yapmak için yoğurtlu mezeler, zeytinyağlılar veya nar taneleriyle süslenmiş salatalar ideal birer seçenek olabilir.

Ana yemeklerde ise yılbaşı denince akla ilk gelenlerden biri fırında hindi ya da tavuktur. İç pilavla doldurulan, baharatlarla marine edilmiş bir fırın yemeği sofranın yıldızı olabilir. Kırmızı et tercih edenler için mantarlı ya da etli güveç de oldukça doyurucu ve şık alternatifler arasında yer alır. Yanına patates püresi, fırın sebzeler veya tereyağlı pilav eklenerek menü tamamlanabilir.

Tatlı kısmında ise yeni yılı tatlı karşılamak isteyenler için seçenek bol. Çikolatalı pastalar, kestaneli tatlılar veya hafif bir alternatif olarak meyveli kup tatlıları tercih edilebilir.

Ayrıca ev yapımı kurabiyeler ve sıcak içecekler de gece boyunca keyifli bir eşlikçi olabilir.

Yılbaşı sofranız için birbirinden nefis farklı meze tarifleri

PANCARLI HUMUS TARİFİ

Malzemeler

4 adet pancar, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 4 diş sarımsak, 12 dal taze kekik

2 çay kaşığı tuz.

Humusu hazırlamak için:

2,5-3 su bardağı haşlanmış nohut, Yarım çay bardağı tahin, 2 adet limonun suyu, 3 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı tuz, 3 yemek kaşığı zeytinyağı

Nasıl Yapılır

Pancarları kabuklarıyla birlikte sarımsak, taze kekik, zeytinyağı ve bir tutam tuz ile birlikte alüminyum folyoya sarın.

Önceden ısıtılmış 175 derece fırında pancarlar yumuşayana kadar pişirin. Yumuşama derecesini kürdanla kontrol ederek anlayabilirsiniz.

Haşlanan pancarları kağıt havlu yardımıyla soyun. Daha sonra pancarları doğrayın.

Doğranmış pancarları nohut, tahin, limon suyu, sarımsak, kimyon, tuz ve zeytinyağı ekleyerek blender'da pürüzsüz hale gelene kadar çekin. Ezilmiş pancarları taze kekik ve zeytinyağı eşliğinde servis edin.

MUHAMMARA TARİFİ

Malzemeler

6 dilim bayat ekmek içi, 1,5 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi, 5 yemek kaşığı acı biber salçası, 5 yemek kaşığı domates salçası, Yarım çay bardağı limon suyu, 3 yemek kaşığı su, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 3 diş sarımsak, 2 çay kaşığı tuz, 2 çay kaşığı kırmızı pul biber, 1 çay kaşığı kimyon, Yarım çay kaşığı kişniş

Nasıl Yapılır

Bayat ekmek içlerini kenar kısımlarını kullanmadan bir kaseye alın. Küçük parçalar halinde ufalayın. Ekmek içlerini limon suyu ve su ile ısladıktan sonra hafifçe ovun.

Sarımsaklara tuz ekleyip ezin. Ovduğunuz ekmek içlerini, cevizi, acı biber salçası, domates salçası, sarımsak, zeytinyağı ve baharatları karıştırın. Sosunuz macun kıvamına gelince kızarmış ekmek dilimleriyle servis edin.

KÖPOĞLU MANCASI TARİFİ

Malzemeler

1 kilogram bostan patlıcanı,3 adet sivri biber, 2 adet domates, 3 diş sarımsak,3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kırmızı biber, 250 gram yoğurt

Nasıl Yapılır

Patlıcanları ocakta közleyin ve kabuklarını soyun. İrice doğradığınız patlıcanları kenara alın.

Biberleri ince ince doğrayın ve zeytinyağında soteleyin. Ardından domatesleri küp küp doğrayın ve sotelediğiniz biberlere ekleyin. Domatesler iyice ezilmeden ocaktan aldığınız sosu közlenmiş patlıcanlara dökün. Sarımsağı ezip yoğurtla karıştırın. Hazırladığınız sarımsaklı yoğurdu patlıcanların üzerine gezdirin.

Son olarak zeytinyağında hafifçe yakılmış kırmızı biberi yoğurdun üzerine sürüp servis edin.