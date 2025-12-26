Televizyon kanalları, şimdiden izleyicilerin merakını cezbederken ‘Yılbaşı akşamı TV de ne var?’ sorusu merak konusu oldu.

Yılbaşını evde sevdikleriyle beraber televizyon izleyerek geçirmek isteyenler için hangi kanalda neler olduğunu sizler için derledik. İşte Kanal D, Show TV, TV8, Fox ve Star TV’de olan programlar…

O SES YILBAŞI

TV8’de her yıl olduğu gibi bu yılda O Ses Yılbaşı 2026’da izleyicisini bırakmayacak. O Ses Türkiye, 2026’ya sayılı günler kala yılbaşı özel bölümüyle yine gündemin zirvesine yerleşti. Acun Ilıcalı’nın sürpriz hamleleriyle hazırlanan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında, birbirinden ünlü isimler jüri karşısına çıkarak sahne alacak.

Sahneye çıkan ünlü isimler netleşti. İşte O Ses Türkiye 2026 Yılbaşı yarışmacıları:

Serra Arıtürk, Zuhal Topal – Korhan Saygıner, Ava Yaman, Burak Yörük, Mina Akdın – Beren Gençalp – Yade Arayıcı, Cihan Ünal, Cansel Elçin – Zeynep Tuğçe Bayat, Feyza Civelek, Pelin Akil, Rabia Soytürk, Emir Benderlioğlu – Ceren Benderlioğlu, Survivor Ünlüler ve Gönüllüler yarışmacıları, Toprak Razgatlıoğlu, Mahsun Karaca.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI JÜRİSİ 2026 KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Bu yıl jüri koltuğunda da sürpriz isimler de var. İşte 2026 O Ses Türkiye Yılbaşı jürisi:

Hadise, Murat Boz, Gupse Özay, Giray Altınok

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YILBAŞI ÖZEL

Kanal D’de yılbaşı akşamı Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’nin sunumuyla ‘ Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel programı yayınlanacak.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YILBAŞI ÖZEL

ATV’de yılbaşı akşamı klasikleşen program Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel yayınlanacak.

Milyoner Yılbaşı Özel programına katılacak ünlüler belli oldu.

⁠ ⁠⁠Seda Sayan, ⁠⁠Ali Congun ve Özcan Deniz.

ALİCE MÜZİKALİ

Star TV’de ‘Alice Müzikali’ TV’de ilk kez yayınlanacak.

GÜLDÜR GÜLDÜR

Show TV’de yılbaşı akşamı BKM Güldür Güldür Show ekrana gelecek.

BEBEK FİRARDA

TRT1’de ise yılbaşı akşamlarının kültü haline gelen yabancı sinema Bebek Firarda ekranlara gelecek.

GECEYİ DIŞARIDA GEÇİRMEK İSTEYENLER İÇİN SAHNE PROGRAMLARI

Yılbaşı akşamı 31 Aralık gecesini dışarıda geçirmek isteyenler için sahne programları büyük ölçüde belli oldu.

MERVE ÖZBEY İLE ANKARA’DA YILBAŞI COŞKUSU

Güçlü sesiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Merve Özbey, 2026 yılbaşı gecesinde Sheraton Ankara Hotel & Convention Center’da sahne alacak. “Yaramızda Kalsın”, “Helal Ettim” ve “Kaptan” gibi hit şarkılarıyla Ankara’lılara müzik dolu bir atmosfer yaşatacak.

HADİSE İLE KIBRIS’TA ENERJİ DOLU BİR GECE

Pop müziğin en çok konuşulan isimlerinden Hadise, 2026 yılbaşı gecesinde Grand Sapphire Hotel Kıbrıs’ta sahne alıyor. Dans şovları, iddialı sahne kostümleri tanınan Hadise, yılbaşı akşamı 31 Aralık gecesi Kıbrıs'ta.

IŞIN KARACA İLE DUYGUSAL BİR YILBAŞI

Işın Karaca, Salamis Bay Conti Hotel’de yeni yılı karşılayacak. Hem hüzünlü hem de hareketli şarkılardan oluşan repertuvarıyla, yılbaşı akşamı 31 Aralık gecesinde müzikseverlere duygusal bir yolculuk vaat ediyor.

ZEYNEP BASTIK İLE ENERJİK BİR BAŞLANGIÇ

Zeynep Bastık, Limak Cyprus Deluxe Hotel sahnesinde yeni yılı karşılayacak. Enerjik sahne performansı ve hit şarkılarıyla tanınan sanatçı, yılbaşı akşamı 31 Aralık gecesinde genç kitlelerin favorileri arasında yer alıyor.

DERYA ULUĞ İLE DANS DOLU BİR YILBAŞI GECESİ

Kaya Artemis Resort Hotel’de sahne alacak olan Derya Uluğ, tempolu şarkılarıyla yılbaşı gecesinin temposunu yükseltecek. “Okyanus” ve “Canavar” gibi şarkılarla yılbaşı akşamı 31 Aralık gecesi dans ve eğlence ön planda olacak.

GÜLŞEN İLE CESUR VE IŞILTILI BİR YILBAŞI

Pop müziğin cesur ismi Gülşen, Kaya Palazzo Hotel Kıbrıs’ta sahne alacak. Sahne şovları, hit şarkıları ve enerjisiyle yılbaşı akşamı 31 Aralık gecesine damga vurması beklenen isimlerden biri.

TARKAN İLE YILBAŞI AKŞAMI ZİRVE YAPIYOR

Megastar Tarkan, Concorde Luxury Hotel Kıbrıs’ta sahne alarak yılbaşı gecesinin en çok konuşulan konserlerinden birine imza atacak. “Şımarık”, “Kuzu Kuzu” ve “Yolla” gibi efsane şarkılarıyla yılbaşı akşamı 31 Aralık gecesinde unutulmaz bir atmosfer yaratması bekleniyor.