Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nün 12 Mart 2024’te büyük bir operasyonla çökerttiği "Yılanlar Grubu" davasında yargılama süreci devam ediyor. Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi*’nde görülen duruşmada, 2’si tutuklu toplam 22 sanık hakim karşısına çıktı.

SAVUNMALARIN ODAĞINDA "ÖRGÜT YOK" İDDİASI

Duruşmada söz alan sanık avukatları, davanın temel dayanaklarına itiraz ederek dikkat çekici bir iddiada bulundu. Avukatlar, İncesu ilçesinde geçmişte yaşanan tüm faili meçhul olayların ve bireysel suçların tek bir dosyada birleştirilerek "yapay bir suç örgütü" oluşturulmaya çalışıldığını öne sürdü. Savunma makamı, ortada hukuki anlamda bir suç örgütü yapısının bulunmadığını savundu.

ÖRGÜT LİDERİ. ÜZERİME YIKMAYA ÇALIŞIYORLAR

Örgütün lideri olduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan B.Ş., mahkemedeki savunmasında suçlamaları reddetti. Evinde yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuru olan para veya silah bulunmadığını vurgulayan B.Ş., M.K. isimli şahsın yaralanma olayından sonra, ilçede yaşanan olayların üzerine yıkıldığını iddia etti.

MAHKEMEDEN "DEVAM" KARARI

Dosyadaki eksiklerin giderilmesini bekleyen mahkeme heyeti tutuklu sanıklar B.Ş. ve F.İ.’nin mevcut hallerinin devamına, tutuksuz sanıkların "adli kontrol şartının kaldırılması" yönündeki taleplerinin reddine, dosyadaki eksik belgelerin tamamlanması için duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi.