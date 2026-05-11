Yılan hikayesine döndü... Ceset yok ama cinayet var: Kan donduran olay örgüsü

CESET YAKILDI İTİRAFI
Ercan Akdeniz’in verdiği ifadelerde kan donduran yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Ercan Akdeniz, iddialara göre cezaevinde bulunan amcası Mehmet Salih A.’yı ziyaret etti. Bu görüşmede Mehmet Salih A.’nın kendisine, Kurşunlu’daki villada bulunan Mehmet Şahinoğlu’nun cesedinin başka yere götürülmesini söylediğini anlattı.
Ercan Akdeniz’in ifadesine göre 2015 yılının Ağustos ayının son haftasında Mehmet Salih A.’nın eşi Saadet A. ile birlikte Kurşunlu Beldesi’ndeki villaya gittiler. İddiaya göre Saadet A., Mehmet Şahinoğlu’nun gömülü olduğu yeri gösterdi.
İfadede yer alan iddialara göre yaklaşık bir hafta sonra Ercan Akdeniz, Faruk A. ve Savaş G,. ile yeniden villaya giderek Mehmet Şahinoğlu’na ait olduğu öne sürülen cesedi bulunduğu yerden çıkardı. Daha sonra cesedin Bursa Kestel Ümitalan rampası mevkiindeki ormanlık alana götürülerek yakıldığı iddia edildi.
BİR CİNAYET İHBARI DAHA
Bu şok ifadesinin ardından Ercan Akdeniz farklı bir olayla ilgili daha ihbarda bulundu. Ercan Akdeniz, amcasının oğlu Faruk A.’nın, kendisine 2004 yılında Mehmet Salih A.’nın 17 yaşındaki oğlu Gökhan A.’nın sevgilisi yüzünden intihar ettiğini ve buna karşılık sevgilisi olan ancak ismini bilmediği bir genç kızın, Fırat A. ve Erhan G. tarafından öldürüldüğünü, cesedinin de Mudanya İlçesi Güzelyalı Beldesi’nde bir yerde saklı olduğunu iddia etti.
YANMIŞ İNSAN KEMİKLERİ İNCELEMEYE ALINDI
Ercan Akdeniz’in ihbarı sonrası savcılık soruşturmayı yeniden derinleştirdi. Akdeniz’in gösterdiği yerlerden biri olan Bursa’nın Kestel ilçesi Ümitalan Mahallesi Gelinuçtu mevkiindeki ormanlık alanda, ihbardan yaklaşık bir yıl önce yani 17 Eylül 2015 tarihinde Ercan Akdeniz’i doğrulayan yanmış insan kemiklerinin bulunduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine o gün bulunan yanmış kemikler ve maksilla parçası yeniden incelemeye alındı.