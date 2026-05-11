Yılan hikayesine döndü... Ceset yok ama cinayet var: Kan donduran olay örgüsü

CESET YOK 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Bilgilerin ardından Diyarbakır, Bingöl, Bursa, İstanbul ve Muş illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, Saime Şahinoğlu’nun imam nikahlı eşi Mehmet Salih A. (65) ile birlikte 2'si kadın olmak üzere toplam 5 kişi gözaltına alındı. Mehmet Salih A.’nın Gemlik’teki villasında yapılan kazıda ne kayıp Mehmet Şahinoğlu ne de Saime Sivri’ye ait ceset bulundu. Eldeki ifadeler ve HTS kayıtları 5 şüphelinin tutuklanmasına yeterli neden oldu.

AYRINTILAR ŞOKE ETTİ

Ceset yoktu ancak şüpheliler “Nitelikli kasten öldürme, nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlamalarıyla yargılanmaya başlandı. Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlanan davaya uzanan soruşturmanın detayları ise şoke etti. Çalışmalara göre elde edilen iddialar şunlardı: Osmaniye’de TIR şoförlüğü yapan Mehmet Şahinoğlu, yanlış telefon araması sonucunda Saime Sivri adlı kadınla tanışarak evlendi.

ADIM ADIM CİNAYET

Bu tanışma sıradan bir tanışma değildi. Bursa’da Mehmet Salih A. ile imam nikahlı yaşayan ve iki çocuk annesi olan Saime Sivri, iddialara göre gördüğü şiddet üzerine izini kaybettirmek ve yeni bir hayata başlamak için Şahinoğlu ile evlendi. Geçmişini de Şahinoğlu’ndan gizledi.

Ancak Mehmet Salih A., Saime’nin peşini bırakmadı. İzini sürmek için akrabası İsmail Yazal’ı kullandı. İsmail Yazal, Osmaniye’ye giderek adresi buldu. Ardından Mehmet Salih A. ve birkaç akrabası Osmaniye’ye gitti.