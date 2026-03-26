Merkez Marmara Caddesi’nde meydana geldi. Yıkımına karar verilen 4 katlı binanın yıkım çalışmalarına ara verilmesini fırsat bilen bir kişi arkadaşıyla içeri girdi. Burada geri dönüşüm için satılabilecek malzemeleri sökmeye çalışan ve hurdacı olduğu öğrenilen kişi dengesini kaybedip merdiven boşluğundan düştü.

4'üncü kattan yerdeki inşaat malzemelerinin üzerine düşen kişi ağır yaralandı. Çevredeki esnaf yaralanan kişinin yardımına koşarak sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan ve başının üzerine düştüğü belirlenen kişi ambulanla hastaneye kaldırıldı. Hastanede hayatını kaybeden ve yabancı uyruklu olduğu belirlenen kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

'BAŞINI ZEMİNE VURMUŞ'

Sokakta iş yeri bulunan Kazım Arslan, "Biz sesi duyduk. Duyunca da esnaf arkadaşlarla müdahale etmeye çalıştık. Sonra itfaiye geldi ve tedavisi yapılıyor. Riskli bir bina önlem alınmıyor.

Buranın yıkımıyla ilgili problemler var. " dedi. Yardım etmek için olay yerine gittiğini söyleyen Doğan Sarkın ise, "İç bölümden zemine düşmüş. Dördüncü kattan boşluğa düşmüş. Nabzına baktım ama çok düşüktü. Çok kan kaybetmişti. Başını zemine vurmuş" dedi.

