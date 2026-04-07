Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle tarım arazilerinde hangi yapıların yapılabileceği yeniden tanımlandı. Hobi bahçesi, bungalov ve bağ evi gibi yapılar denetim kapsamına girdi. Tespiti yapılan kaçak yapılar yıkılacak, alan tekrar tarıma uygun hale getirilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan “Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması Hakkında Yönetmelik”, 4 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme, tarım arazilerinin hangi şartlarda kullanılacağını, hangi yapıların yapılabileceğini ve kaçak yapılaşmaya karşı hangi yaptırımların uygulanacağını ayrıntılı biçimde yeniden düzenledi.

"İKTİDARIN YASAKÇI ZİHNİYETİ..."

Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ Tarım arazilerinin betonlaşmasına karşı olduğunu ifade ederek "Tarım dışı araziler neden üretime kazandırılmasın?" dedi ve ekledi: İktidarın yasakçı zihniyetle evleri yıkması vatandaşı mağdur etmekten başka bir işe yaramaz.

Selçuk Özdağ'ın kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

"Tarım arazilerinin betonlaşmasına elbette karşıyız, ancak yıllardır kaderine terk edilmiş tarım dışı araziler neden üretime kazandırılmasın?

İktidarın yasakçı zihniyetle evleri yıkması vatandaşı mağdur etmekten başka bir işe yaramaz.

Şehirde yaşayan insanımız kendi temiz ve sağlıklı sebzesini yetiştirebilmeli."