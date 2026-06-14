Adı Yener Demir.

Alamancı.

Diğerleri gibi o da yıllar öncesinde Almanya’ya gelmiş.

Ömrünün ve gençliğinin en güzel zamanlarını -o da diğerleri gibi- Almanya’ya vermiş.

Oralarda ayakta tutunabilmek için gittiği günden bu yana var gücüyle çalışıp durmuş.

*

Kendisini 15 yıl önce Almanya’ya, -yurtdışındaki benim ilk kitap fuarıma imza ve söyleşi için- gittiğimde tanıdım.

Erzurumlu.

Kendi işinde gücünde ve tek derdi oralarda ayakta tutunabilmek.

Her şeyden önce oldukça samimi…

Sıcak…

İnsan yanlısı, insan canlısı biri.

Ben öyle tanıdım.

*

Kendisiyle Almanya’da karşılaşmamın sonrasında Avrupa’nın diğer ülkelerinde de bir araya geldik. Sonra da ilişkiler, merhabanın ötesinde dostluğa doğru yürüyüp gitti.

*

Evet, Erzurumlu Dadaş kardeşim kitap fuarlarında… etkinliklerinde… kermeslerde zaman zaman bizim stantlarımızı ziyaret eder, bizlerle dostluklar kurardı.

Birçok yazar arkadaşım, Sevgili Yener’in samimiyetine ve dostluğuna inandıklarından onunla dostane ilişkiler kurmuşlardır.

*

Hani bir söz vardı ya “Üzüm üzüme bakarak kararır” denilir. Yener Kardeşimle bizim aramızdaki dostluğun ilerlemesiyle birlikte bir gün baktım ki Yener Kardeşim bir kitap yazma girişiminde bulunmuş.

Ve zaman içinde içindeki cevheri keşfetmiş, ortaya çıkartmıştı. Önceleri şiir yazarak sanata olan ilgisini de gösterir olmuştu.

Ne yalan söyleyeyim çok da hoş, etkili, duygusal şiirleri var.

Ve çok iyi de şiir okuyordu.

Okuyordu, çünkü zaman zaman o da sahneye çıkar şiirlerinden seslendirmeler yapar bizler de onu keyifle dinleriz.

İlk kitabı ‘Adını Koyamadım’ Yediveren Yayınları’ndan çıkmıştı.

Şimdi ikinci kitabını çıkarmış. “Yık… dök… topla-Bir Kadının Sessiz Çöküşü”

Doğrusunu isterseniz yurtdışında yaşayan gurbetçilerimizin çok da mutlu hikâyelerinin olduğuna pek şahit olmadım. On beş yıldır Avrupa’nın bütün ülkelerine gittim, oradaki yurttaşlarımızın yaşam hikâyeleri hep ibretlik…

Örneklik de elbette!

Ve sonuçta acının dolu olduğu kadar da başarının da var olduğu hikâyeler.

*

Sevgili Yener Kardeşim’in bu kitabı da okunması gereken bir kitap.

İşte o, gurbetçi hikâyelerinden bir tanesi olan kitabın özü, arka kapak yazısında paylaşılmış.

*

Yener Kardeşimin de söylediği gibi belki de önce bir şeylerin yıkılması gerekecek…

Belki bir şeyler dökülecek…

Ama mutlaka toplanacak, toparlanacak.

*

İşte Sevgili Yazar, kitabında tam da böyle bir noktaya temas ediyor.

Umuda…

Umudun hep var olduğuna…

Ve o kadın, içinde fırtınalar koparırken devam eden sessiz çöküşünü durdurur, içindeki bütün acılarını, sıkıntılarını dışarı çıkarıverir de sonunda derin bir nefes alır ve rahatlar.

Dilerim öyle olur.

*

Sevgili Yener Kardeşimin kalemine…

Yüreğine…

Aklına sağlık.

Ve yazma yolculuğunda yolun hep açık olsun Sevgili Yener DEMİR Kardeşim.