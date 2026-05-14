Beşiktaş GAİN Kaptanı Yiğit Arslan, Basketbol Süper Ligi’nde Fenerbahçe Beko karşısında alınan 85-72’lik galibiyetin ardından Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu.

EuroLeague Final Four’da mücadele edecek Fenerbahçe’yi tebrik eden Arslan, “Öncelikle Fenerbahçe’yi kutluyoruz. Tekrar Final Four’dalar ve bunu başarmak kolay değil. Bir Türk takımı olarak onları destekleyeceğiz. Zorlu bir seriden geldiler, yorgundular. Belki de akılları Final Four’daydı. Biz ise taraftarımıza Galatasaray mağlubiyetinin ardından reaksiyon vermek istiyorduk. Bunu başardık ve iyi bir oyunla kazandık” dedi.

“ÇOK ZORLU BİR LİG OLDU”

Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin seviyesine dikkat çeken Yiğit Arslan, sezon boyunca büyük bir rekabet yaşandığını belirtti.

Arslan, “Bu sezon herkes için çok zorluydu. Küme düşen takımlar ve play-off sıralaması son haftada belli oldu. Türkiye Basketbol Süper Ligi şu anda Avrupa’nın en güçlü liglerinden biri. Biz de son üç yıldır bir sistemin parçası olarak elimizden geleni yapıyoruz. Kötü günler yaşamadan yükselmek kolay değil. Üç yıl önce yarı finalde 3-0 elenen bir takımken bugün finaller oynuyoruz” ifadelerini kullandı.

“EUROCUP FİNALİNİ UZUN SÜRE ATLATAMADIK”

EuroCup finalinde JL Bourg’a kaybetmelerinin kendilerini derinden etkilediğini söyleyen Arslan, “Final serisinde sorumluluğu önce kendimde görüyorum. Yapamadık ve bunu kabul ettik. Uzun süre etkisinden çıkamadık ama hayat devam ediyor. Şimdi yeniden finaller oynayabilmek için çalışıyoruz. Taraftarlarımız kadar hatta daha fazla üzülüyoruz. Çünkü sahada emeği veren biziz” diye konuştu.

Tecrübeli oyuncu sözlerini, “O hedefle son maça kadar gelip kupayı kaybetmek çok ağırdı. Ancak bunu geride bırakıp yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Play-off’larda daha iyi bir performans sergileyip sezonu iyi tamamlamak istiyoruz” diyerek tamamladı.