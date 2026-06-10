Yeniçağ Gazetesi
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YHT yolcularına müjde...Ankara-İstanbul hattında süre kısalıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattında seyahat süresinin 4 saat 7 dakikadan 3 saat 37 dakikaya düşeceğini açıkladı.

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YHT yolcularına müjde...Ankara-İstanbul hattında süre kısalıyor - Resim: 1

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul YHT hattında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda devam eden T26 Tüneli ve Doğançay Ripajı-2 projelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

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YHT yolcularına müjde...Ankara-İstanbul hattında süre kısalıyor - Resim: 2

Bakan Uraloğlu, "Hatta devam eden çalışmalarımız tamamlandığında Ankara-İstanbul arasında YHT ile 4 saat 7 dakika süren yolculuk 3 saat 37 dakikaya düşecek" ifadesini kullandı.

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YHT yolcularına müjde...Ankara-İstanbul hattında süre kısalıyor - Resim: 3

Ankara-İstanbul YHT hattı kapsamında Eskişehir-İstanbul güzergahında darboğaz yaşanan üç kritik kesim bulunduğunu hatırlatan Bakan Uraloğlu, 12 kilometrelik Doğançay Ripajı-1 kesiminin 2022'de hizmete açıldığını belirterek, "Şimdi T26 Tüneli ve Doğançay Ripajı-2 kesimlerini de tamamlayarak Ankara-İstanbul YHT hattındaki darboğazları tamamen ortadan kaldıracağız" dedi.

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YHT yolcularına müjde...Ankara-İstanbul hattında süre kısalıyor - Resim: 4

"250 KİLOMETRE SAAT HIZDA HAT BÜTÜNLÜĞÜ SAĞLANACAK"

Uraloğlu, T26 Tüneli ile Ankara-İstanbul YHT hattının Alifuatpaşa-Arifiye kesiminde 250 kilometre saat işletme hızına uygun hat bütünlüğünü sağlayacaklarına dikkat çekti.

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YHT yolcularına müjde...Ankara-İstanbul hattında süre kısalıyor - Resim: 5

Bakan Uraloğlu şu ifadeleri kullandı:
"Mevcut durumda hızlı trenlerimizin yaklaşık 9,2 kilometrelik konvansiyonel hatta ortalama 55 kilometre hızla ilerlemek zorunda kaldığı kesimi 8 kilometrelik T26 Tüneli ile baypas ediyoruz. Bozüyük-Bilecik arası seyahat süresi T26 sonrası 11 dakika kısalarak 9 dakikaya düşecek. Ayrıca tek hatlı bağlantı nedeniyle tren buluşmalarında yaşanan gecikmeleri azaltacak, yük trenleri üzerindeki işletme kısıtlarını da kaldıracağız. Toplam 5 bin 587 metrelik tünelin altyapı çalışmalarını tamamladık. Üst yapı, elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmalarına devam ediyoruz."

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YHT yolcularına müjde...Ankara-İstanbul hattında süre kısalıyor - Resim: 6

Doğançay Ripajı-2 projesinin de Ankara-İstanbul YHT hattındaki en kritik kesimlerden biri olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, proje kapsamında toplam 7 bin 544 metre uzunluğunda tünel, 3 bin 795 metre güvenlik tüneli ve yaklaşık 795 metre uzunluğunda viyadük imalatı gerçekleştirildiğini aktardı. Bakan Uraloğlu, "Doğançay Ripajı-2’nin tamamlanmasıyla bu kesimde seyahat süresi 23 dakikadan 4 dakikaya düşecek. Böylece Ankara-İstanbul YHT hattında toplam 19 dakikalık kazanç sağlanacak" dedi.

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Kaynak: AA
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