Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yaşanan olayda, bir inşaatta çalışan 3 işçi ücretlerini alamadıklarını öne sürerek dikkat çeken bir eyleme imza attı.

İddiaya göre Dedeler köyünde devam eden inşaatta çalışan Muhlis Ö., Vedat Ö. ve Önder A., yevmiyelerinin ödenmediğini ileri sürerek şantiye ofisinde bulunan 2 fotokopi makinesi ile 1 laptopu alarak bölgeden ayrıldı.

Firma yetkililerinin durumu jandarmaya bildirmesi üzerine ekipler olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde söz konusu malzemelerin işçiler tarafından bir araca yüklenerek götürüldüğü belirlendi.

Şüphelilerin izini süren ekipler, üç kişiyi Bolu’nun Mengen ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen işçiler, ifadelerinde maaşlarını alamadıklarını ve yetkililere ulaşamadıkları için bu yola başvurduklarını söyledi.

Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.